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/ Здорове харчування

Розвиває рак: вчені розкрили небезпеку жирної їжі

1.6т
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Вживання жирної їжі може спровокувати розвиток раку.

Як передає MedicalXpress, до такого висновку прийшли канадські учені, вивчивши раціон харчування 319 пацієнтів-добровольців.

В жирній їжі містяться насичені жири, які впливають на ген MYC, що відповідає за розподіл клітин. Поступово ці речовини викликають в ньому мутації, тим самим стимулюючи ріст ракових клітин.

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За словами вчених, люди, які їдять досить багато жирної їжі, в чотири рази частіше вмирають від раку, незалежно від віку та наявності ожиріння.

Ілюстрація, фаст фуд

Ілюстрація, фаст фуд

фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, переїдання і відмова від фізичних навантажень вранці можуть стати одними з основних причин, з яких людина не може схуднути.

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