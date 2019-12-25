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/ Здорове харчування

Розвінчано основні міфи про користь глінтвейну

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Міністерство охорони здоров'я України розвінчало міфи про головний новорічній напій – глінтвейн.

На сторінці в Facebook МОЗ написав, що поширена думка про зігріваючі властивості глінтвейну є оманливою.

Так, існують помилки, що алкогольний напій зігріває, розслабляє і він наповнений вітамінами, мінералами і антиоксидантами. Однак в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що глінтвейн робиться на основі алкоголю, який несе тільки шкоду організму.

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Також під дією алкоголю нирки перестають вбирати воду і мінерали назад. Як наслідок, в крові збільшується концентрація спирту.

Фрукти, що додаються в напій, проходять термічну обробку, тому втрачають значну частину своєї корисності.

Крім того, глінтвейн знижує тиск, через що виникає враження розслабленості. Однак воно оманливе, погіршує здатність логічно і раціонально міркувати.

МОЗ пояснив, що зігріваючий ефект створюють судини, розширюються на поверхні тіла, в той час як внутрішні органи тепло втрачають. Алкоголь погано впливає на способи терморегуляції.

Глінтвейн

Глінтвейн

Також чиновники дали поради, які допоможуть вам зігрітися взимку:

  • Не паліть і не вживайте алкоголь

  • Одягайтеся в декілька шарів одягу

  • Захищайте відкриті ділянки шкіри, коли на вулиці мороз

  • По можливості заходите в тепле приміщення кожну годину

  • Ситно поїжте перед виходом на вулицю

  • Будьте активні, проте уникайте перевтоми, адже вона сприяє втраті тепла

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
Міністерство охорони здоров'я харчування алкоголь
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