Розвінчано основні міфи про користь глінтвейну

Міністерство охорони здоров'я України розвінчало міфи про головний новорічній напій – глінтвейн.

На сторінці в Facebook МОЗ написав, що поширена думка про зігріваючі властивості глінтвейну є оманливою.

Так, існують помилки, що алкогольний напій зігріває, розслабляє і він наповнений вітамінами, мінералами і антиоксидантами. Однак в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що глінтвейн робиться на основі алкоголю, який несе тільки шкоду організму.

Також під дією алкоголю нирки перестають вбирати воду і мінерали назад. Як наслідок, в крові збільшується концентрація спирту.

Фрукти, що додаються в напій, проходять термічну обробку, тому втрачають значну частину своєї корисності.

Крім того, глінтвейн знижує тиск, через що виникає враження розслабленості. Однак воно оманливе, погіршує здатність логічно і раціонально міркувати.

МОЗ пояснив, що зігріваючий ефект створюють судини, розширюються на поверхні тіла, в той час як внутрішні органи тепло втрачають. Алкоголь погано впливає на способи терморегуляції.

Глінтвейн

Також чиновники дали поради, які допоможуть вам зігрітися взимку:

Не паліть і не вживайте алкоголь

Одягайтеся в декілька шарів одягу

Захищайте відкриті ділянки шкіри, коли на вулиці мороз

По можливості заходите в тепле приміщення кожну годину

Ситно поїжте перед виходом на вулицю

Будьте активні, проте уникайте перевтоми, адже вона сприяє втраті тепла

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