Розлучення призводить до ожиріння дітей: з'явилося несподіване пояснення

Діти, чиї батьки розлучилися, частіше страждають на ожиріння, особливо, якщо їм менше шести років.

Дослідники Лондонської школи економіки і політичних наук проаналізували дані 7574 дітей, що народилися з 2000 по 2002 рік, пише BBC.

VistaNews

Вчені наводять низку причин, чому діти можуть набирати вагу після розлучення батьків:

нестача грошей на свіжі фрукти та овочі в розведених сім'ях;

батькам доводиться більше працювати, залишаючи менше часу на приготування здорової їжі;

менше грошей на додаткові активності, включаючи спорт;

у батьків залишається менше часу на те, щоб стежити за харчовими звичками своїх дітей;

емоційні проблеми батьків, які самі переїдають і дають дітям багато солоної і жирної їжі.

Результати дослідження показали, що діти розлучених батьків набрали більшу вагу протягом року відразу після того, як їх батьки розійшлися, ніж ті, батьки які залишалися разом протягом цього ж періоду.

Такі діти продовжували набирати зайву вагу протягом 36 місяців після розпаду сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лабораторний експеримент довів, що їжа, що зазнала сильної обробки, сприяє споживанню більшої кількості калорій і ожиріння.

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