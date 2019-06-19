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/Здорове харчування

Розлучення призводить до ожиріння дітей: з'явилося несподіване пояснення

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Діти, чиї батьки розлучилися, частіше страждають на ожиріння, особливо, якщо їм менше шести років.

Дослідники Лондонської школи економіки і політичних наук проаналізували дані 7574 дітей, що народилися з 2000 по 2002 рік, пише BBC.

Розлучення призводить до ожиріння дітей: з'явилося несподіване пояснення

VistaNews

Вчені наводять низку причин, чому діти можуть набирати вагу після розлучення батьків:

  • нестача грошей на свіжі фрукти та овочі в розведених сім'ях;

  • батькам доводиться більше працювати, залишаючи менше часу на приготування здорової їжі;

  • менше грошей на додаткові активності, включаючи спорт;

  • у батьків залишається менше часу на те, щоб стежити за харчовими звичками своїх дітей;

  • емоційні проблеми батьків, які самі переїдають і дають дітям багато солоної і жирної їжі.

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Результати дослідження показали, що діти розлучених батьків набрали більшу вагу протягом року відразу після того, як їх батьки розійшлися, ніж ті, батьки які залишалися разом протягом цього ж періоду.

Такі діти продовжували набирати зайву вагу протягом 36 місяців після розпаду сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лабораторний експеримент довів, що їжа, що зазнала сильної обробки, сприяє споживанню більшої кількості калорій і ожиріння.

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