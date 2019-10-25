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Розкрито нову небезпеку солі

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Вчені Національного Інституту неврологічних розладів та інсульту прийшли до висновку, що високе споживання солі здатне викликати когнітивні порушення, зокрема недоумство.

За даними дослідників, у мишей, які брали їжу з високим вмістом натрію, почали проявлятися симптоми деменції, пише EurekAlert!

Дієта викликала зміни в кишечнику, а також зменшила приплив крові до мозку, що могло стати причиною когнітивних порушень. Однак з'ясувалося, що ослаблення пам'яті сталося через накопичення тау-білка.

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Зміни в мозковому кровообігу були пов'язані зі зменшенням продукції монооксиду азоту (NO) через зниження активності ферменту eNOS. Кровотеча посилюється в присутності NO.

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Однак оксид азоту також бере участь в молекулярному шляху, що запобігає агрегацію тау-білка в бляшки. Накопичення бляшок спостерігається при низці захворювань, пов'язаних з розвитком недоумства.

У мишей, у яких ген, що кодує тау-білок, був нокаутований, не розвивалися ознаки недоумство при сольовий дієті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, надмірне вживання фастфуду сприяє ранньому старінню мозку.

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