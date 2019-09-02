Рослинні дієти: чим небезпечні для організму

Все більше досліджень розкривають переваги рослинних дієт і все більше споживачів звертають увагу на цю дієтичну пораду.

Зростаюча тенденція до рослинних дієт може поставити під загрозу здоров'я мозку, оскільки в раціоні зменшується кількість м'яса і холіну, який міститься в ньому. Про це повідомляє Medical News Today.

Яловичина, яйця, молочні продукти, риба і курка є основними джерелами цієї поживної речовини. Горіхи, бобові та овочі, такі як брокколі, містять найменшу кількість холіну.

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У людському організмі холіну виробляється недостатньо, тому його отримання з харчових джерел має вирішальне значення. Холін життєво важливий для багатьох аспектів гарного метаболізму, таких як синтез нейротрансмітерів, структура клітин і метилювання.

Дослідження пов'язують дефіцит холіну із захворюванням печінки, порушенням когнітивних функцій у потомства і навіть неврологічними розладами. Поживна речовина є ключем до розвитку здорового мозку, особливо на стадії внутрішньоутробного розвитку. Раніше Інститутом медицини США були встановлені мінімальні щоденні норми споживання холіну:

жінки – 425 мг;

чоловіки – 550 мг;

вагітні – 450 мг;

годують грудьми – 550 мг.

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Проте більшість європейців, американців, канадців і австралійців не дотримуються цих рекомендацій. За словами доктора філософії Емми Дербішир (Великобританія), низьке вживання холіну викликає стурбованість серед фахівців, що заслуговує розгляду і подальшого вивчення. Якщо холіну не отримувати в кількостях, необхідних з дієтичних джерел як таких, то будуть потрібні стратегії прийому добавок, особливо для ключових етапів життєвого циклу, таких як вагітність, коли споживання холіну має вирішальне значення для розвитку плода.

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