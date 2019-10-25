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Ризик на 75% вищий: названі продукти, які викликають хворобу Альцгеймера

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Вживання трансжирів на 75% підвищують ризики розвитку хвороби Альцгеймера в похилому віці.

Високий рівень трансжирів у крові загалом сприяє виникненню будь-яких деменцій, йдеться в дослідженні медиків, опублікованому в журналі Neurology.

"Це дослідження демонструє, що робота мозку погіршується через деякі продукти, що негативно впливають на серцево-судинні захворювання", – заявив лікар-невролог Нілум Т. Аггарвал.

Медики проводили дослідження на 1000 чоловіків і жінок з Японії протягом 10 років. Найкращі показники здоров'я були у тих, хто регулярно займався аеробікою.

Найгірші – у курців, людей із високим кров'яним тиском і діабетом, а також тих, у кого високий показник трансжирів у крові.

Де містяться трансжири

У природних продуктах вони є в невеликій кількості в молочних і м'ясних продуктах, але найчастіше вони зустрічаються в штучному вигляді. Вони з'являються в результаті додавання водню до рідких рослинних масел, щоб змінити їх консистенцію, наприклад, у маргарині.

Також вони є в каві, тістечках, пирогах, замороженій піцці, печиві, крекерах і бісквітах. Найбільше вміст цих жирів у солодкій випічці, морозиві та цукерках.

Трансжири містяться в багатьох продуктах

Трансжири містяться в багатьох продуктах

flytothesky

Як писав OBOZREVATEL, вчені назвали фактор, який допомагає уникнути хвороби Альцгеймера і зберегти тверезість розуму. Спочатку вони провели дослідження на мишах, потім провели паралелі з мозком людини.

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