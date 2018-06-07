Літо – найбільш мотивуючий привіт для схуднення. І допоможуть в цій справі смачні напої.

Медово-корицевий напій (0,5 ч.л. кориці 200 мл окропу, 1 ч.л. меду). Зменшує відчуття голоду, знижує рівень холестерину, прискорює метаболізм. Приймай вранці пустий шлунок і на ніч.

Огіркова вода (2 літри води, 1 лимон, 1 огірок, 1 ч.л. імбиру, гілочка м'яти). Допомагає боротися з відкладеннями в області живота, усуває відчуття голоду, прискорює метаболізм, прибирає набряки. Випивай напій за день.

Грейпфрутово-обліпиховий напій (1 літр води, 1 грейпфрут, 30 грам імбиру, 100 мл сиропу обліпихи). Спалює жири. Випивай напій за день.

Зелений чай (100 мл води, не вище 80 градусів, 1 ч.л. зеленого чаю, настояти 5 хвилин). Перешкоджає засвоєнню крохмалю з вуглеводів. Антиоксидантні властивості чаю в рази підвищує лимон. Випивай в день не менше 1 літра зеленого чаю.

Імбирний лимонад (1 лимон, 30 грам імбиру, 1 ч.л. меду, 1 ч.л. кориці, 1 літр мінеральної води). Очищає від шлаків, підвищує імунітет, робить шкіру пружною, спалює жири.

Лимонна вода (гідромель) (1 склянку теплої води, 1 ч.л. меду і сік половини лимона). Покращує стан шкіри, волосся, підвищує імунітет, відновлює еластичність судин, спалює калорії. Напій вживай вранці на пустий шлунок.

Напій з яблучного оцту (1 склянка теплої води, 1 ч.л. яблучного оцту, 1.ч.л. меду). Позбавляє від зайвої рідини, токсинів, покращує травлення, підвищує імунітет, прискорює метаболізм.

Коктейль з селерою (зелень, кілька стебел селери або шматочків кореня селери збий у блендері з мінеральною водою). Покращує метаболізм, стан шкіри обличчя, виводить токсини.