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Ірина Цимбалюк
Ірина Цимбалюк
Педіатр-імунологВсі статті автора

Рецепты напоїв для схуднення

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Літо – найбільш мотивуючий привіт для схуднення. І допоможуть в цій справі смачні напої.

  • Медово-корицевий напій (0,5 ч.л. кориці 200 мл окропу, 1 ч.л. меду). Зменшує відчуття голоду, знижує рівень холестерину, прискорює метаболізм. Приймай вранці пустий шлунок і на ніч.

  • Огіркова вода (2 літри води, 1 лимон, 1 огірок, 1 ч.л. імбиру, гілочка м'яти). Допомагає боротися з відкладеннями в області живота, усуває відчуття голоду, прискорює метаболізм, прибирає набряки. Випивай напій за день.

  • Грейпфрутово-обліпиховий напій (1 літр води, 1 грейпфрут, 30 грам імбиру, 100 мл сиропу обліпихи). Спалює жири. Випивай напій за день.

  • Зелений чай (100 мл води, не вище 80 градусів, 1 ч.л. зеленого чаю, настояти 5 хвилин). Перешкоджає засвоєнню крохмалю з вуглеводів. Антиоксидантні властивості чаю в рази підвищує лимон. Випивай в день не менше 1 літра зеленого чаю.

  • Імбирний лимонад (1 лимон, 30 грам імбиру, 1 ч.л. меду, 1 ч.л. кориці, 1 літр мінеральної води). Очищає від шлаків, підвищує імунітет, робить шкіру пружною, спалює жири.

  • Лимонна вода (гідромель) (1 склянку теплої води, 1 ч.л. меду і сік половини лимона). Покращує стан шкіри, волосся, підвищує імунітет, відновлює еластичність судин, спалює калорії. Напій вживай вранці на пустий шлунок.

  • Напій з яблучного оцту (1 склянка теплої води, 1 ч.л. яблучного оцту, 1.ч.л. меду). Позбавляє від зайвої рідини, токсинів, покращує травлення, підвищує імунітет, прискорює метаболізм.

  • Коктейль з селерою (зелень, кілька стебел селери або шматочків кореня селери збий у блендері з мінеральною водою). Покращує метаболізм, стан шкіри обличчя, виводить токсини.

  • Кефір зі спеціями (1 склянки кефіру, 0,5 ст.л. меленого кореня імбиру, 0,5 ст.л. кориці, щіпка червоного пекучого перцю). Спалює жир, зменшує об'єм. Напій вживай вранці під час сніданку протягом 3-4 тижнів.

ДО РЕЧІ! Якщо є проблеми з органами шлунково-кишкового тракту - проконсультуйся з лікарем.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Ірина ЦимбалюкІрина Цимбалюк
Тема
схуднення
Об'єкти
здоров'ярецептсхудненняПоради лікаря
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