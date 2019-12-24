Рецепт корисного салату олів'є

Новий рік зовсім скоро. А як ми знаємо, затяжні новорічні застілля в 90% випадків супроводжуються переїданням і, як наслідок, додаванням 3-5 зайвих кілограмів (іноді і 5-10).

Давайте розберемося, як уникнути зайвих калорій і не набрати зайвого. А почнемо з апгрейду найпопулярнішої новорічної страви – салату олів'є:

ковбасу міняємо на відварений язик, курку, індичку або яловичину;

солоні огірки можна замінити свіжими;

маринований горошок міняємо на заморожений;

картоплю і моркву варимо aldente (тобто, трохи недоварюємо);

курячі яйця можна замінити на перепелині, або прибрати половину всього присутнього жовтка;

в якості заправки можна використовувати знежирений йогурт або майонез власного приготування, на основі "мутного" оливкового масла і перепелиних яєць;

салат не солити!

Дієтичний салат олів'є blog.zdorovo.mu

В результаті калорійність улюбленого салату скорочується більш ніж на 100 ккал, а всі шкідливі інгредієнти замінюються корисними.

Смачного!

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