Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Рецепт корисного салату олів'є

735
Читати матеріал російською

Новий рік зовсім скоро. А як ми знаємо, затяжні новорічні застілля в 90% випадків супроводжуються переїданням і, як наслідок, додаванням 3-5 зайвих кілограмів (іноді і 5-10).

Давайте розберемося, як уникнути зайвих калорій і не набрати зайвого. А почнемо з апгрейду найпопулярнішої новорічної страви – салату олів'є:

  • ковбасу міняємо на відварений язик, курку, індичку або яловичину;

  • солоні огірки можна замінити свіжими;

  • маринований горошок міняємо на заморожений;

  • картоплю і моркву варимо aldente (тобто, трохи недоварюємо);

  • курячі яйця можна замінити на перепелині, або прибрати половину всього присутнього жовтка;

  • в якості заправки можна використовувати знежирений йогурт або майонез власного приготування, на основі "мутного" оливкового масла і перепелиних яєць;

  • салат не солити!

Новини
Свято без наслідків: лікарка дала поради до новорічного застілля
Дієтичний салат олів'є

Дієтичний салат олів'є

blog.zdorovo.mu

В результаті калорійність улюбленого салату скорочується більш ніж на 100 ккал, а всі шкідливі інгредієнти замінюються корисними.

Смачного!

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Гаврилов Михайло Гаврилов
Тема
здоров'я
Теги
Новий Рік-2020 харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини