Рецепт корисного салату олів'є

Новий рік зовсім скоро. А як ми знаємо, затяжні новорічні застілля в 90% випадків супроводжуються переїданням і, як наслідок, додаванням 3-5 зайвих кілограмів (іноді і 5-10).
Давайте розберемося, як уникнути зайвих калорій і не набрати зайвого. А почнемо з апгрейду найпопулярнішої новорічної страви – салату олів'є:
ковбасу міняємо на відварений язик, курку, індичку або яловичину;
солоні огірки можна замінити свіжими;
маринований горошок міняємо на заморожений;
картоплю і моркву варимо aldente (тобто, трохи недоварюємо);
курячі яйця можна замінити на перепелині, або прибрати половину всього присутнього жовтка;
в якості заправки можна використовувати знежирений йогурт або майонез власного приготування, на основі "мутного" оливкового масла і перепелиних яєць;
салат не солити!
Дієтичний салат олів'є
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В результаті калорійність улюбленого салату скорочується більш ніж на 100 ккал, а всі шкідливі інгредієнти замінюються корисними.
Смачного!
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