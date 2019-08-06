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/ Здорове харчування

Рак, депресія і навіть смерть: Супрун пояснила небезпеку ожиріння

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Виконуюча обов'язки міністра охорони здоровя України Уляна Супрун розповіла, що таке здорова вага тіла та чим небезпечне ожиріння.

Про бодіпозитив, звязок психічних розладів з надмірною вагою та інші загрози вона написала в соціальній мережі Facebook.

На думку Супрун, для того, щоб виявити ожиріння, необхідно розрахувати індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон, оскільки сама вага безпосередньо не є орієнтиром.

"Здоровий індекс маси тіла — співвідношення ваги до квадрату зросту коливається від 18.5 до 24.9. Досить багато людей мають насправді здорову вагу, але вважають себе “жирними” (жінки) чи “дрищами” (чоловіки) і прагнуть свою вагу змінити, хоча особливої потреби не має... Співвідношення талії до стегон повідомить нас про загрозу вісцерального ожиріння — талія має бути менша за стегна", — написала вона.

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В.о. міністра охорони здоровя вважає, що брак жиру також може бути шкідливим (брак гормонів може призвести до порушеннь менструального циклу), а у випадку спадковості інколи потрібен "бодіпозитив", тобто вміння прийняти своє тіло.

За словами Супрун, надмірна вага досить шкідлива для організму: вона збільшує ризик раку підшлункової залози та раку прямої кишки, може призводити до депресії, а вісцеральне ожирінння може приводити до догормональних проблем у чоловіків.

ожиріння

ожиріння

Газета.Ру

Крім того, в.о. міністра зазначила, що ожиріння в короткотривалій перспективі здоровя не псує, але з часом його вплив помітніший.

"...Це зростання ризику апное (зупинки дихання уві сні), діабету 2 типу, атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб та порушення роботи нирок. Особливо розвитку хронічних хвороб сприяє вісцеральний жир (внутрішній). А от жир лише на стегнах не становить особливої загрози здоров’ю", — написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені проаналізували дані більш ніж 18 000 чоловік і знайшли зброю проти "генів ожиріння".

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Теми
онкологія ожиріння
Особа
Уляна Супрун
Теги
рак депресія ожиріння онкологія
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