Рахувати калорії не обов'язково: дієтолог запропонувала альтернативу

Підрахунок калорій – досить ефективний спосіб схуднути, проте він може призвести до порушень харчової поведінки.

Просту альтернативу цьому методу в ефірі ObozTV запропонувала дієтолог і косметолог-естетист Анна Галіцина.

За словами Галіциної, необхідно запам'ятати три основні правила:

що потрібно їсти;

коли їсти;

які продукти можна змішувати, а які – не можна.

"Цього буде достатньо, щоб не сидіти з калькулятором і не підраховувати кількість з'їдених калорій", – запевнила вона.

Втім, зазначила фахівець, підрахунок калорій теж приносить досить непогані результати. Вона порівняла організм з автомобілем, який потрібно заправляти паливом.

"Наша зайва вага – чи навпаки, її нестача – найчастіше, звичайна математика. Якщо машині потрібно їхати – її треба заправити. Так само можна ставитися до їжі. Це наше паливо. Відповідно, якщо ви заправилися більше, ніж від'їздили – все зайве у ваших "баках" і залишилося", – пояснила вона.

"Якщо хочеться заморочитися і швидко до якоїсь події схуднути, то можна і порахувати (калорії. – Ред.). Але особисто я як дієтолог проти цього... Коли у нас в голові неспокійно, ми ходимо з калькулятором і підраховуємо калорії – це вже трішечки нездорово", – додала Галіцина.

Можна не рахувати калорії, якщо запам'ятати основні правила здорового харчування iStock

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Альбіна Коміссарова перерахувала основні звички, які заважають схуднути. Вона також дала кілька порад, чим замінити неправильні перекуси.

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