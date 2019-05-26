Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здорове харчування

Радник Зеленського озвучив ключові секрети здорового харчування

9.3тЧитати матеріал російською

Радник президента Володимира Зеленського Євген Комаровський озвучив ключові правила здорового харчування.

На своїй сторінці Instagram популярний доктор показав "тарілку здорового харчування", яка складається з корисних білків, цільнозернових, овочів і фруктів.

Рекомендується уникати вершкового масла і транс-жирів. Замість них краще використовувати рослинні олії (оливкова, рапсова, соняшникова) для приготування їжі і салатів.

Слід також віддавати перевагу цільнозерновим продуктам (хліб, макарони, цільна пшениця і неочищений рис) замість очищених зерен.

Новини
Як схуднути: дієтолог назвала альтернативи популярним шкідливим продуктам

Відзначається користь риби, птиці, бобів і горіхів, але не рекомендується "налягати" на сир, червоне м'ясо, бекон, ковбаси та інші перероблені м'ясні продукти.

Також важливим елементом здорового харчування є різні види фруктів і овочів (крім картоплі в будь-якому вигляді).

Відносно напоїв, то рекомендується обмежити вживання молока (1-2 порції в день) і соку (1 невеликий стакан в день), а також відмовитися від солодких напоїв.

Поради по здоровому харчуванню

Поради по здоровому харчуванню

Instagram Комаровського

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна схуднути на 10 кг за місяць без дієт і складних тренувань у спортзалі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
6
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Витовский Григорий
Витовский Григорий
В картофеле калия больше чем в бананах, а он нужен каждый день. Естественно лучше вареный, чем жареный в масле.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мамбетов Салават
Мамбетов Салават
Картофель - "кака". У меня - всё.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини