Радник Зеленського озвучив ключові секрети здорового харчування

Радник президента Володимира Зеленського Євген Комаровський озвучив ключові правила здорового харчування.

На своїй сторінці Instagram популярний доктор показав "тарілку здорового харчування", яка складається з корисних білків, цільнозернових, овочів і фруктів.

Рекомендується уникати вершкового масла і транс-жирів. Замість них краще використовувати рослинні олії (оливкова, рапсова, соняшникова) для приготування їжі і салатів.

Слід також віддавати перевагу цільнозерновим продуктам (хліб, макарони, цільна пшениця і неочищений рис) замість очищених зерен.

Відзначається користь риби, птиці, бобів і горіхів, але не рекомендується "налягати" на сир, червоне м'ясо, бекон, ковбаси та інші перероблені м'ясні продукти.

Також важливим елементом здорового харчування є різні види фруктів і овочів (крім картоплі в будь-якому вигляді).

Відносно напоїв, то рекомендується обмежити вживання молока (1-2 порції в день) і соку (1 невеликий стакан в день), а також відмовитися від солодких напоїв.

Поради по здоровому харчуванню Instagram Комаровського

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