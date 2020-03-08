Який протеїн кращий: лікарка пояснила, як обирати білкові добавки

Найбільш якісні протеїнові добавки – з максимально простим складом, без підсолоджувачів і загусників.

При цьому соєвий протеїн вважається поганим джерелом білка, краще обирати гороховий або конопляний протеїн. Про це розповіла в ефірі ObozTV лікарка-дієтолог Анна Мельничук.

Медичка допустила вживання рослинних протеїнових порошків або коктейлів у Великий піст, щоб компенсувати дефіцит тваринного білка.

Однак перед цим Мельничук притьмом порадила здати аналіз на загальний білок.

"На мою думку, перед тим, як вживати такий комплекс, бажано здати аналіз на загальний білок. Він коштує близько 65-70 грн. Якщо ви вже в дефіциті загального білка – це явна ознака того, що вам не треба суворо тримати піст. Показник 70 г/л – це замало. Якщо у вас хороший рівень білка (72, 75, 77 г/л) – тоді, щоб не втратити його за час Великого посту, можливо використовувати якісь протеїнові напої", – пояснила вона.

"Але я прошу, щоб це були напої не із соєвого протеїну – це погане джерело білка. Добрі джерела: конопляний, гороховий протеїн", – наголосила дієтологиня.

Мельничук також порекомендувала звернути увагу на склад: "Щоб там не було підсолоджувачів – мальтодекстрина, аспартама – щоб це був не цукровий солодкий напій, а нормальний протеїновий коктейль. Без підсолоджувачів, загусників".

Дієтологиня порадила під час вибору протеїнової добавки обов'язково звернути увагу на склад eatthis.com

Як писав MedOboz, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які вітаміни потрібні навесні, і назвала найкорисніші продукти в цю пору року.

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