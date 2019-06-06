Викликають рак: в популярних продуктах знайшли небезпечні речовини

Вчені виявили в м'ясі, рибі і шоколаді поліфторалкільні речовини, які пов'язані з раком нирок, ускладненнями при вагітності і високим рівнем холестерину в крові.

Хімікати можуть потрапляти в ці продукти харчування з упаковки, повідомляє видання Daily Mail.

Новини Названі шкідливі продукти для жінок

Інспектори Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) виявили, що концентрація поліфторалкільних речовин в половині перевірених м'ясних і рибних продуктів була в два рази більше, ніж рекомендовані значення. У шоколаді норма була перевищена в 250 разів.

Ілюстрація

Як відомо, поліфторалкіли широко використовуються в предметах побуту, наприклад, їх додають в антипригарне покриття. Також вони входять до складу піни для гасіння полум'я, що призводить до їх накопичення в навколишньому середовищі в місцях частих пожеж.

Як повідомляв MedOboz, раніше дієтолог назвала п'ять небезпечних продуктів, які шкодять здоров'ю і навіть є отрутою для організму.

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