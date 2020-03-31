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Продукти для зміцнення імунітету: обережно, не перестарайтеся

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У період підвищеного ризику заразитися новим коронавірусом кожен став більше уваги приділяти своєму здоров'ю і всіма можливими способами зміцнювати імунітет, в тому числі налягаючи на продукти, які багато хто вважає "імуностимуляторами" або "нещадними борцями з вірусами".

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Але навіть коли мова йде про натуральні продукти, такі як лимони, часник і т.д., потрібно знати міру, інакше замість очікуваної користі можна заробити додаткові проблеми зі здоров'ям.

Терапевт-кардіолог Вікторія Форосенко і консультант з харчування Тетяна Фурсова розповіли MedOboz, до яких несподіваних неприємностей може привести переїдання тих чи інших популярних продуктів для імунітету.

З корисними продуктами теж потрібно знати міру

З корисними продуктами теж потрібно знати міру

Подробности

Цитрусові

У таких фруктах міститься велика кількість вітаміну С, який завжди вважався стимулятором захисних сил організму і помічником в протистоянні різним вірусам і бактеріям. Тому в період епідемії лимони, мандарини, апельсини і т.д. – завсідники в багатьох будинках.

Однак не варто сподіватися на цитрусові і тим більше пореїдати. По-перше, наукових доказів того, що вітамін С позитивно впливає на імунітет, до сих пір немає. А по-друге, надлишок аскорбінової кислоти (і інших, які поставляються разом з такими фруктами) в організмі призводить до підвищення його кислотності, що якраз негативно впливає на стійкість перед атаками патогенів.

Тому вживайте цитрусові помірно: не більш половинки лимона на добу, двох апельсинів або чотирьох мандарин.

Мед

Це джерело флавоноїдів, які дійсно часто працюють як противірусні агенти. Однак мед є ще і високоалергенним продуктом, оскільки в ньому міститься незввичний для людського організму білок.

Саме тому через надлишок меду в раціоні захисні функції можуть слабшати і просто не впоратися з атакою вірусу.

Щоб не піддавати себе додатковим ризикам, стежте, щоб порція меду не перевищувала дві десертні ложки на добу.

Часник

Він вважається ефективним борцем з вірусами, оскільки в ньому містяться речовини алліцин, які, за деякими даними, можуть блокувати вироблення ферментів, що сприяють проникненню і поширенню вірусів в організмі.

Однак до сих пір досліджень, які б доводили такий механізм, немає, зате є підтвердження того, що в часнику містяться речовини, які в надлишку здатні приводити до ряду неприємних наслідків: головні болі, порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, кровотечі і навіть лихоманка.

Тому намагайтеся не перевищувати норму в 3-4 зубчики в день.

Квашена капуста

Знову ж, користь квашеної капусти полягає в підвищеному вмісті вітаміну С. Як уже згадувалося вище, ефективність "ударної" його дози на зміцнення захисних функцій організму не доведена.

Але при цьому варто пам'ятати, що в квашеній капусті міститься велика кількість солі, а її надлишок негативно впливає на роботу нирок, а також серця і судин, тому переїдати цого салату таки не варто. Максимальна порція для здорової людини – не більше 200 г на добу.

Липа

У липовому цвіті – популярному компоненті "противірусного" чаю, містяться сапоніни і глікозиди, які, за деякими даними, здатні посилювати ефект Т-лімфоцитів, що знищують віруси в організмі.

Однак при цьому варто не забувати, що липа має високий сечогінний і потогінний ефектом, за рахунок чого створює навантаження на нирки і серцево-судинну систему, а це імунітету аж ніяк не допомагає.

Тому якщо любите липовий чай, обмежтеся однією-двома чашками в день.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна зміцнювати імунітет в умовах карантину.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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