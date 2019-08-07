Продовжує молодість і знижує вагу: названа ефективна дієта проти старіння

Включення в щоденний раціон продуктів, що впливають на роботу генів, сприяє продовженню молодості організму.

Про це повідомляється в матеріалі НВ. Як відзначили журналісти, першим, хто заявив про те, що продукти харчування можуть впливати на роботу генів, був американський дерматолог Ніколас Перріконе.

Він стверджував, що генетичні установки всередині організму не є константою, а піддаються модифікації протягом життя. Найважливішим способом впливати на них є те, що людина їсть.

Новини Названа найкраща дієта для спалювання жиру

Дієта beauty.ua

Згідно з принципами Перріконе, корисними продуктами є:

Чорний шоколад

Йдеться про шоколад із максимально високим вмістом какао. В останньому міститься проціанідіни-б2, антиоксидант, який допомагає захисту організму від різних інфекцій. Ця речовина також корисна для шкіри.

Лосось

Перріконе розділяє точку зору більшості дієтологів про те, що лосось і інші види риб, що мешкають у холодних водах, потрібно вживати в їжу регулярно.

Така риба містить жирні кислоти омега-3 та антиоксиданти, а також є джерелом білків, необхідних організму для будови тканин. Усі ці три елементи є ключовими для омолодження організму.

Кориця

Ці прянощі регулюють рівень цукру в крові, покращують роботу мозку і підвищують концентрацію уваги.

Перріконе також стверджує, що антиоксиданти, що містяться в кориці, здатні знижувати ризик виникнення меланоми.

Гриби

Деякі види грибів надають корисну дію на імунну систему, поліпшують метаболізм і зміцнюють печінку, підкреслює Перріконе.

Зокрема, гриби шиітаке містять безліч корисних антиоксидантів. Популярні лисички багаті селеном, який надзвичайно корисний для нирок і сечостатевої системи.

Крім того, більшість видів грибів багаті вітаміном D, тому корисні для людей, які рідко бувають на сонці.

Водяний крес

Вся справа в антиоксидантах, які є в цьому салаті. Вони підвищують здатність імунної системи боротися з інфекціями та шкідливими речовинами, окислюють вільні радикали, які є головними агентами старіння в організмі.

Крім цього водяний овоч є натуральним диуретиком – сечогінним засобом, здатним виводити з організму шкідливі солі.

Насіння шавлії

Воно багате жирними кислотами омега-3, що буквально включають гени омолодження в організмі. Крім того, в насінні висока концентрація вітаміну Е і кальцію, який необхідний для будови кісткових тканин.

Зелений чай

Зелені сорти чаю в достатку містять катехіни – природні антиоксиданти, які запобігають старінню і сприяють схудненню, сповільнюючи засвоєння в організмі надлишкових жирів.

Деякі дослідження показують, що зелений чай є серйозним "вмикачем" для генів, здатних захищати організм від раку. Наприклад, раку грудей у жінок і раку простати у чоловіків.

Також зелений чай омолоджує шкіру і покращує роботу мозку, переконаний Перріконе.

Дієта pixabay.com

Червоне вино

Єдиний з алкогольних напоїв, який рекомендований до регулярного вживання. Вся справа в ресвератролі – активному ферменті, який уповільнює відкладення жирів в організмі, блокуючи рецептори жирових клітин.

Крім цього, ресвератрол, згідно з деякими недавніми дослідженнями, здатний запобігати багатьом захворюванням серцево-судинної системи і навіть раку.

Імбир

Він містить ефірні масла, які стимулюють вироблення шлункового соку і поліпшують травлення. За рахунок цього організм витрачає більше енергії і спалює жирові клітини.

Грейпфрут

Сила цього фрукта не тільки і не стільки у високому вмісті вітаміну С, скільки в здатності регулювати рівень інсуліну в крові.

Відзначимо, на думку Перріконе, формуючи дієту, важливо думати не про кількість калорій, а про користь поживних речовин, які містяться в продуктах харчування.

Правильна дієта, як стверджував він, дозволяє генам омолодження працювати навіть у тому віці, коли вони зазвичай вимикаються.

Як зазначив американський дієтолог Брунільда Назаріо, дієта, заснована на ідеях Перріконе, не суперечить принципам сучасної дієтології і цілком обґрунтована.

Такий образ харчування не передбачає серйозних обмежень у продуктах. Він лише пропонує зробити акцент на регулярному вживанні деяких видів їжі, які допомагають організму боротися зі старінням.

Дієта Dnevniq.com

Раніше MedOboz писав, що Американська діабетична асоціація схвалила дієту для хворих на діабет. Систематизовано велику кількість рецептів, в основу харчування ліг середземноморський тип харчування.

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