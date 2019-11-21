Правильний сніданок – запорука гарного самопочуття

Щоб зрозуміти структуру сніданку для початку необхідно визначити головні завдання, які він повинен виконувати:

відновлення нутрієнтів;

активація жовчовиділення;

запуск роботи органів і систем після сну;

заряд енергії на день. ⠀

За ніч наш організм витратив велику кількість білків, жирів, вітамінів і мінералів для побудови нових клітин, синтезу гормонів, біохімічних процесів і на детоксикаційну роботу. Тому сніданок повинен бути багатим і різноманітним, щоб заповнити всі втрати. Основою сніданку повинні бути білки і жири (не тільки рослинні, а й тваринні), які потрібно доповнити зеленню, овочами і складними вуглеводами.

Всю ніч наша печінка працювала без зупинки, знешкоджуючи токсичні сполуки, утилізуючи використані гормони і синтезуючи жовч, яка накопичувалася в жовчному міхурі (ЖМ). Щоб вся жовч, виділена протягом ночі, вмістилася в ЖМ, організм видаляв з неї зайву воду, роблячи її більш концентрованою. Через 15 годин голоду жовч досягає тієї критичної концентрації коли починають утворюватися взвісі. Тому, для спорожнення ЖМ сніданок повинен містити жирову складову, адже жовч секретується лише на присутність жиру!

Сніданок Ілюстрація

Сніданок повинен бути раннім, через 40-60 хв після пробудження, обов'язково жирним, теплим і багатим білком, так ви зупините процес катаболізму в організмі, переключивши його на анаболізм і простимулюєте міхур до спорожнення.

Ну а що щодо вуглеводів? Тут все просто – чим більш активний буде ваш день, тим більшу порцію вуглеводів ви можете з'їсти на сніданок. Перевагу варто віддавати складним вуглеводам, адже підшлункова залоза тільки починає прокидатися і не готова до активного викиду великої кількості інсуліну, це буде для неї стресом.

Правильний сніданок це запорука вашого доброго самопочуття і правильне налаштування метаболізму на весь день. Адже почавши день тільки з вуглеводів, нехай навіть складних, ви не отримаєте компенсації всіх нічних втрат і вже через пару годин вам знову захочеться їсти. Такий бідний сніданок (без жирів і білків) запустить в організмі вуглеводні гойдалки і протягом дня ви можете з'їсти набагато більше, часто не найкориснішої, їжі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!