Правильне схуднення: озвучені поради для початківців

Перехід на збалансоване харчування для схуднення з урахуванням статі, віку, стану здоров'я, способу життя та характеру праці вимагає часу і зусиль, однак результат того вартий.

Про це нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram. Експерт також радить не ризикувати своїм здоров'ям і захоплюватися хибними гарантіями швидкого результату в 5-10 кг за 1 тиждень, оскільки "це робота мінімум на 1-3 місяці".

Ілюстрація hindustantimes.com

Нікітчук підкреслює, що існують певні принципи, яких необхідно дотримуватися для того, щоб привести себе в форму і споживати необхідну кількість поживних речовин в правильних пропорціях. Їх можна поділити на три умовні групи:

енергетичний баланс – простіше кажучи, скільки ккал з'їли, стільки ж і повинні витратити. Якщо з'їдаємо більше, ніж витрачаємо, то в наслідку набираємо вагу. У зворотній ситуації, занепад енергії призведе до виснаження організму і зменшення м'язової маси.

баланс поживних речовин – тобто правильний розподіл білків, жирів і вуглеводів. Найчастіше береться їх співвідношення 1: 1: 4.

режим харчування – це облік часу прийому їжі, інтервалів між ними і частоти.

В першу чергу – це щільні сніданок, обід і вечерю. А в другу – правильні перекушування. Сніданок бажано з'їсти протягом першої години після підйому, а останній перекус за 3 години до сну.

Ці принципи є основним каркасом, на якому базується правильне харчування. Сідати на правильне харчування, вважаючи тільки калорії, як це роблять багато, велика помилка.

"Не розмір рахувати треба, а КБЖУ! Давайте розберемося що це таке? К - калорії, Б - білки, Ж - жири, У - вуглеводи. Щоденний калораж і дозування макронутриентов розраховуються виходячи з статі, ваги, зросту, способу життя і цілі людини. Саме ці цифри допоможуть визначити чого і скільки вам потрібно з'їдати в день, щоб домогтися результату. Важлива кожна з трьох складових, але в правильному співвідношенні!" – підкреслює експерт.

Нікітчук зазначає, що недолік БЖУ призведе до неправильного функціонування організму, а перебір БЖУ призведе до проблем починаючи від хвороби нирок і до ожиріння.

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