Правильне харчування – не гарантія: дієтологиня розвінчала міф про швидке схуднення

Дієтологиня Вікторія кляузи пояснила, чому правильне харчування приносить деяким мінус 5 кг за два тижні, а інші втрачають за цей час не більше 1 кг.

Міф про "однаковий для всіх результат" вона розвінчала в своєму Telegram-каналі.

"Вихідні параметри у всіх різні – вага, вік, рівень фізичної активності, можливість чітко дотримуватися прописаного харчування", – написала Кляуз.

ПП і схуднення: дієтологиня розвінчала міф fitness96.ru

Дієтологиня навела приклад: якщо порівнювати двох жінок ыз вагою 60кг і 130кг – то і результати у них будуть різні. Або порівнювати двох жінок, одна з яких працює в нічні зміни і не встигає все купувати за меню, а інша має можливість не тільки харчуватися по меню, але і відвідувати тренування – також буде помітна різниця.

"Тому фраза про "однакове для всіх харчування" – це трохи міф. Але також важливі і вихідні параметри, і можливість утримати досягнуту вагу. Два тижні – це дуже маленький термін, щоб судити – хто ефективно схуд", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Олена Кален поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram