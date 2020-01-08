Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Правильне харчування – не гарантія: дієтологиня розвінчала міф про швидке схуднення

481
Читати матеріал російською

Дієтологиня Вікторія кляузи пояснила, чому правильне харчування приносить деяким мінус 5 кг за два тижні, а інші втрачають за цей час не більше 1 кг.

Міф про "однаковий для всіх результат" вона розвінчала в своєму Telegram-каналі.

"Вихідні параметри у всіх різнівага, вік, рівень фізичної активності, можливість чітко дотримуватися прописаного харчування", – написала Кляуз.

Новини
Харчування й головні болі: дієтологиня розкрила зв'язок

ПП і схуднення: дієтологиня розвінчала міф

ПП і схуднення: дієтологиня розвінчала міф

fitness96.ru

Дієтологиня навела приклад: якщо порівнювати двох жінок ыз вагою 60кг і 130кг – то і результати у них будуть різні. Або порівнювати двох жінок, одна з яких працює в нічні зміни і не встигає все купувати за меню, а інша має можливість не тільки харчуватися по меню, але і відвідувати тренування – також буде помітна різниця.

"Тому фраза про "однакове для всіх харчування" – це трохи міф. Але також важливі і вихідні параметри, і можливість утримати досягнуту вагу. Два тижніце дуже маленький термін, щоб судитихто ефективно схуд", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Олена Кален поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Ірина Кулініч
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини