Правильне харчування: дієтологиня назвала причини, чому не знижується вага

У людей навіть при правильному харчуванні може не знижуватися вага. Причини цього можуть бути різними: від нерегулярності дотримання і до порушення гормональної сфери.

Про це повідомила відома дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. Вона склала цілий список причин, чому складно схуднути при правильному харчуванні.

Правильне харчування і зниження ваги

Наводимо головні тези:

Вага у людини знижується повільніше, ніж та очікувала. Для багатьох мінус 2-3 кг на місяць – це гарний здоровий темп.

Нерегулярне дотримання правильного харчування.

Облік калорій, без урахування жирів, а також вуглеводів.

Неправильний розрахунок КБЖВ (співвідношення калорій, білків, жирів і вуглеводів).

Неправильний розподіл продуктів у часі, дисбаланс нутрієнтів, порушення гормональної сфери або обмінні порушення.

Кляуз додала, що в останньому випадку краще звернутися до фахівця, адже потрібне кваліфіковане обстеження і корекція ситуації, можливо, навіть лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз розповіла, що під час вагітності жінки можуть знизити зайву вагу, якщо будуть дотримуватися правильного харчування.

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