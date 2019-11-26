Правильне харчування: дієтологиня назвала причини, чому не знижується вага

У людей навіть при правильному харчуванні може не знижуватися вага. Причини цього можуть бути різними: від нерегулярності дотримання і до порушення гормональної сфери.
Про це повідомила відома дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. Вона склала цілий список причин, чому складно схуднути при правильному харчуванні.
Правильне харчування і зниження ваги
Наводимо головні тези:
Вага у людини знижується повільніше, ніж та очікувала. Для багатьох мінус 2-3 кг на місяць – це гарний здоровий темп.
Нерегулярне дотримання правильного харчування.
Облік калорій, без урахування жирів, а також вуглеводів.
Неправильний розрахунок КБЖВ (співвідношення калорій, білків, жирів і вуглеводів).
Неправильний розподіл продуктів у часі, дисбаланс нутрієнтів, порушення гормональної сфери або обмінні порушення.
Кляуз додала, що в останньому випадку краще звернутися до фахівця, адже потрібне кваліфіковане обстеження і корекція ситуації, можливо, навіть лікування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз розповіла, що під час вагітності жінки можуть знизити зайву вагу, якщо будуть дотримуватися правильного харчування.
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