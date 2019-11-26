Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Правильне харчування: дієтологиня назвала причини, чому не знижується вага

717
Читати матеріал російською

У людей навіть при правильному харчуванні може не знижуватися вага. Причини цього можуть бути різними: від нерегулярності дотримання і до порушення гормональної сфери.

Про це повідомила відома дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. Вона склала цілий список причин, чому складно схуднути при правильному харчуванні.

Правильне харчування і зниження ваги

Правильне харчування і зниження ваги

Наводимо головні тези:

  • Вага у людини знижується повільніше, ніж та очікувала. Для багатьох мінус 2-3 кг на місяць – це гарний здоровий темп.

  • Нерегулярне дотримання правильного харчування.

  • Облік калорій, без урахування жирів, а також вуглеводів.

Новини
Викликають запалення: названо топ-3 небезпечних продуктів

  • Неправильний розрахунок КБЖВ (співвідношення калорій, білків, жирів і вуглеводів).

  • Неправильний розподіл продуктів у часі, дисбаланс нутрієнтів, порушення гормональної сфери або обмінні порушення.

Кляуз додала, що в останньому випадку краще звернутися до фахівця, адже потрібне кваліфіковане обстеження і корекція ситуації, можливо, навіть лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз розповіла, що під час вагітності жінки можуть знизити зайву вагу, якщо будуть дотримуватися правильного харчування.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Яра Дорош
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини