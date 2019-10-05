Правильне харчування: дієтологиня дала важливі практичні поради

Відома дієтологиня Вікторія Кляуз дала кілька важливих практичних порад щодо правильного харчування. Вона розповіла, скільки фруктів потрібно їсти і який хліб вибирати.

Про це Кляуз написала на своїй сторінці в Instagram. Вона сказала, що купувати потрібно лише йодовану сіль і додавати її тільки під час приготування.

Також, за словами дієтологині, краще використовувати антипригарну сковороду або відмовитися від неї взагалі.

Дієтологиня дала поради щодо правильного харчування

"Молоко – постійна "холівар" в соцмережах. Якщо проблем зі здоров'ям немає – обмежуємося простим. Якщо "виживає" тільки ультрапастеризоване – то купуйте збагачене вітаміном D", – зазначила вона.

Кляуз написала, що щодня потрібно їсти п'ять кольорових овочів і фруктів, в крайньому разі можна обмежитися одним помаранчевим продуктом або чотирма суцвіттями брокколі, або чашкою шпинату в день.

"Хліб – сподіваюся ви вже замінили білий на сірий?" – підкреслила дієтологиня.

Вона порадила прибрати зі столу вазу з фруктами або цукерками і замінити її на графин з водою, трав'яним чаєм, несолодким морсом.

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"Не привчайте себе, а тим паче дітей до безконтрольного поглинання їжі. Адже якби ваза не стояла – ніхто б не їв. Сьогодні це корисні фрукти, завтра – з'явиться відчуття "чогось не вистачає після обіду", а післязавтра – "треба б з'їсти снікерс, бо якось некомфортно", – додала Кляуз.

Також вона порадила завжди тримати в морозилці пакет улюблених заморожених овочів – "коли-небудь вони врятують вечерю і фігуру".

Як повідомляв OBOZREVATEL, людині слід відмовитися від цукру і замінити його на сухофрукти, щоб поліпшити свій стан здоров'я. Також не можна вживати смажені жири, – краще взяти свіже рослинне масло.

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