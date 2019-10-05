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/ Здорове харчування

Правильне харчування: дієтологиня дала важливі практичні поради

9.6т Читати матеріал російською

Відома дієтологиня Вікторія Кляуз дала кілька важливих практичних порад щодо правильного харчування. Вона розповіла, скільки фруктів потрібно їсти і який хліб вибирати.

Про це Кляуз написала на своїй сторінці в Instagram. Вона сказала, що купувати потрібно лише йодовану сіль і додавати її тільки під час приготування.

Також, за словами дієтологині, краще використовувати антипригарну сковороду або відмовитися від неї взагалі.

Дієтологиня дала поради щодо правильного харчування

Дієтологиня дала поради щодо правильного харчування

"Молоко – постійна "холівар" в соцмережах. Якщо проблем зі здоров'ям немає – обмежуємося простим. Якщо "виживає" тільки ультрапастеризоване – то купуйте збагачене вітаміном D", – зазначила вона.

Кляуз написала, що щодня потрібно їсти п'ять кольорових овочів і фруктів, в крайньому разі можна обмежитися одним помаранчевим продуктом або чотирма суцвіттями брокколі, або чашкою шпинату в день.

"Хліб – сподіваюся ви вже замінили білий на сірий?" – підкреслила дієтологиня.

Вона порадила прибрати зі столу вазу з фруктами або цукерками і замінити її на графин з водою, трав'яним чаєм, несолодким морсом.

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"Не привчайте себе, а тим паче дітей до безконтрольного поглинання їжі. Адже якби ваза не стояла – ніхто б не їв. Сьогодні це корисні фрукти, завтра – з'явиться відчуття "чогось не вистачає після обіду", а післязавтра – "треба б з'їсти снікерс, бо якось некомфортно", – додала Кляуз.

Також вона порадила завжди тримати в морозилці пакет улюблених заморожених овочів – "коли-небудь вони врятують вечерю і фігуру".

Як повідомляв OBOZREVATEL, людині слід відмовитися від цукру і замінити його на сухофрукти, щоб поліпшити свій стан здоров'я. Також не можна вживати смажені жири, – краще взяти свіже рослинне масло.

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дієтолог
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Dumbadze Vardo
Dumbadze Vardo
Dovolina otshen vashimi covetami. cpasiba.
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