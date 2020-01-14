Повинні бути в раціоні: названа користь рослинних олій

Отже, рослинні жири/олії багаті на фосфатиди (лецитин, який регулює вміст холестерину в організмі і сприяє накопиченню білків), стерини (гальмують всмоктування холестерину з кишечника), а також вітаміни групи E (токофероли). Розглянемо найбільш відомі серед них.

Соняшникова олія має рекордну вітамінну цінність і є джерелом поліненасичених жирних кислот. Ці кислоти допомагають в боротьбі з атеросклерозом – найбільш частою причиною виникнення серцево-судинних захворювань і порушень мозкового кровообігу.

Ріпакова олія, що отримується з насіння ріпаку, відрізняється високим вмістом ерукової кислоти, і тому вимагає обов'язкової рафінації.

Арахісову олію отримують з плодів земляного горіха (арахісу). Арахісову олію використовують для смаження різних продуктів, заправки салатів, але найбільше вона підходить для приготування тіста.

Гірчичну олію добувають шляхом пресування насіння олійних сортів гірчиці. Містить порівняно мало лінолевої кислоти. Специфічний смак і інтенсивне забарвлення гірчичної олії обмежують можливість її застосування.

Кунжутну олію отримують з насіння кунжуту. Вона майже без запаху і з приємним смаком. Олія не містить вітаміну А, обмежена кількість вітаміну Е.

Рослинні олії Ілюстрація

Кукурудзяну олію отримують із зародків кукурудзи. За хімічним складом кукурудзяна олія подібна до соняшникової. Зміст лінолевої кислоти – до 50%.

Лляна олія, що отримується з насіння льону, відноситься до швидковисихаючих олій. Ця здатність обумовлена високим вмістом ненасичених жирних кислот.

Оливкову олію отримують пресуванням м'якоті оливок. Вона містить менше незамінних жирних кислот і вітаміну Е, але добре впливає на травну систему організму.

Пальмову олію отримують з плодів олійної пальми. У м'якоті плоду міститься до 70% жирів, багатих на каротиноїди і пальмітинову кислоту.

Соєву олію отримують з бобів сої. Цінним її компонентом є лецитин. Поширена в Західній Європі, в США, Японії.

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