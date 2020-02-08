Повільно гроблять здоров'я: названо топ-7 небезпечних продуктів

Улюблена багатьма їжа, перенасичена різними харчовими добавками, шкідлива не тільки для фігури, але й для здоров'я.

Топ із семи найнебезпечніших продуктів склало видання Marie Claire. А лікарі-дієтологи радять, по можливості, відмовитися від них зовсім або хоча б скоротити вживання до мінімуму.

Чіпси і картопля фрі

Зловживання таким фастфудом, у якому міститься колосальна доза жирів і вуглеводів, може привести до необоротного ожиріння. Так, перегріта олія, яка використовується в приготування чіпсів і смаженої картоплі, накопичує дуже шкідливі канцерогенні речовини, що загрожує щонайменше проблемами із ЖКТ. До всього іншого, в складі сучасних чіпсів взагалі немає нічого корисного – лише крохмаль, борошно і цілий букет різних харчових добавок та підсилювачів смаку.

Зловживання чіпсами і картоплею фрі може привести до необоротного ожиріння

Ковбаса

Сьогодні цей продукт рідко виготовляють дійсно з м'яса – на заміну нормальній ковбасі прийшли дуже якісні і, що найприкріше, часто смачні підробки. Головна проблема полягає у великій кількості жиру, адже такі вироби складаються в основному зі свинячих шкурок і сала. Серед інших складових сучасної ковбаси, незалежно від сорту і марки виробника: шкіра, хрящі, субпродукти і м'ясні залишки, а також 25-30% трансгенної сої і, звичайно ж, консерванти, стабілізатори, згущувачі, емульгатори, антиокислювачі, ароматизатори тощо.

Сучасну ковбасу рідко роблять дійсно з м'яса АіФ-Україна

Локшина швидкого приготування

Улюблена гаряча страва студентів, у якій насправді немає нічого їстівного – м'яса, грибів або овочів, хоч це і зазначено на упаковці. Натомість там міститься справжній коктейль із консервантів, загусників, стабілізаторів, харчових барвників і підсилювачів смаку.

У локшині швидкого приготування дуже багато консервантів ufaved.info

Майонез і кетчуп

Магазинний кетчуп є не тільки джерелом шкідливих Е-шок, але ще й містить велику кількість барвників і цукру. А склад майонезу – це так звані трансжири, що сприяють швидкому розвитку цукрового діабету і погіршенню роботи імунітету, зокрема, вони знищують корисні ферменти, які оберігають організм від хвороб. Ще одна загроза криється в пластиковій упаковці: оцет, який міститься в улюбленому соусі, роз'їдає її стінки, тому майонез споживається разом із пластиком.

Магазинний кетчуп і майонез є джерелами шкідливих Е-шок vladtime.ru

Шоколадні батончики

Цей продукт – володар найвищих глікемічних індексів, із яких майже моментально засвоюється цукор. На відміну від натуральних шоколадних цукерок, до складу батончиків входить безліч штучно вироблених і зовсім не корисних для організму речовин. Так, якщо добова норма цукру для людини становить максимум 50 грамів, то один з’їдений шоколадний батончик із надлишком покриває її.

У складі шоколадних батончиків багато штучно вироблених і некорисних речовин the-village.ru

Попкорн

Сама собою кукурудза шкоди здоров'ю не несе, а навіть навпаки – містить клітковину й ще багато корисних речовин і вітамінів. А ось у попкорні цю її користь просто придушують сіль, карамелізатори, масло і підсилювачі смаку. Наприклад, доза солі в одній порції попкорну дає фору тим же чіпсам і картоплі фрі. Загалом же зловживання цим солененьким продуктом загрожує підвищенням артеріального тиску і порушенням роботи нирок.

Зловживання попкорном загрожує порушенням роботи нирок pinterest.es

Знежирені продукти

Здавалося б, знежирені торти, тістечка, йогурти та інша подібна продукція – справжній порятунок для тих, хто намагається схуднути. Але мало відомо, що зниження вмісту жиру в них просто компенсується підвищенням частки вуглеводів – крохмалів, цукрів і цукрозамінників. Тому вживання нібито знежирених і дієтичних продуктів сприяє ожирінню більше, ніж повноцінний десерт. До того ж штучне зниження жиру знищує у них всі вітаміни й корисні речовини.

Вживання знежирених продуктів ще більше сприяє ожирінню beautyhack.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, для зниження ризику захворювання на рак грудей лікарі порадили правильно харчуватися і обмежити вживання алкоголю.

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