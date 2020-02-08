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/ Здорове харчування

Повільно гроблять здоров'я: названо топ-7 небезпечних продуктів

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Улюблена багатьма їжа, перенасичена різними харчовими добавками, шкідлива не тільки для фігури, але й для здоров'я.

Топ із семи найнебезпечніших продуктів склало видання Marie Claire. А лікарі-дієтологи радять, по можливості, відмовитися від них зовсім або хоча б скоротити вживання до мінімуму.

Чіпси і картопля фрі

Зловживання таким фастфудом, у якому міститься колосальна доза жирів і вуглеводів, може привести до необоротного ожиріння. Так, перегріта олія, яка використовується в приготування чіпсів і смаженої картоплі, накопичує дуже шкідливі канцерогенні речовини, що загрожує щонайменше проблемами із ЖКТ. До всього іншого, в складі сучасних чіпсів взагалі немає нічого корисного – лише крохмаль, борошно і цілий букет різних харчових добавок та підсилювачів смаку.

Зловживання чіпсами і картоплею фрі може привести до необоротного ожиріння

Зловживання чіпсами і картоплею фрі може привести до необоротного ожиріння

Ковбаса

Сьогодні цей продукт рідко виготовляють дійсно з м'яса – на заміну нормальній ковбасі прийшли дуже якісні і, що найприкріше, часто смачні підробки. Головна проблема полягає у великій кількості жиру, адже такі вироби складаються в основному зі свинячих шкурок і сала. Серед інших складових сучасної ковбаси, незалежно від сорту і марки виробника: шкіра, хрящі, субпродукти і м'ясні залишки, а також 25-30% трансгенної сої і, звичайно ж, консерванти, стабілізатори, згущувачі, емульгатори, антиокислювачі, ароматизатори тощо.

Сучасну ковбасу рідко роблять дійсно з м'яса

Сучасну ковбасу рідко роблять дійсно з м'яса

АіФ-Україна

Локшина швидкого приготування

Улюблена гаряча страва студентів, у якій насправді немає нічого їстівного – м'яса, грибів або овочів, хоч це і зазначено на упаковці. Натомість там міститься справжній коктейль із консервантів, загусників, стабілізаторів, харчових барвників і підсилювачів смаку.

У локшині швидкого приготування дуже багато консервантів

У локшині швидкого приготування дуже багато консервантів

ufaved.info

Майонез і кетчуп

Магазинний кетчуп є не тільки джерелом шкідливих Е-шок, але ще й містить велику кількість барвників і цукру. А склад майонезу – це так звані трансжири, що сприяють швидкому розвитку цукрового діабету і погіршенню роботи імунітету, зокрема, вони знищують корисні ферменти, які оберігають організм від хвороб. Ще одна загроза криється в пластиковій упаковці: оцет, який міститься в улюбленому соусі, роз'їдає її стінки, тому майонез споживається разом із пластиком.

Магазинний кетчуп і майонез є джерелами шкідливих Е-шок

Магазинний кетчуп і майонез є джерелами шкідливих Е-шок

vladtime.ru

Шоколадні батончики

Цей продукт – володар найвищих глікемічних індексів, із яких майже моментально засвоюється цукор. На відміну від натуральних шоколадних цукерок, до складу батончиків входить безліч штучно вироблених і зовсім не корисних для організму речовин. Так, якщо добова норма цукру для людини становить максимум 50 грамів, то один з’їдений шоколадний батончик із надлишком покриває її.

У складі шоколадних батончиків багато штучно вироблених і некорисних речовин

У складі шоколадних батончиків багато штучно вироблених і некорисних речовин

the-village.ru

Попкорн

Сама собою кукурудза шкоди здоров'ю не несе, а навіть навпаки – містить клітковину й ще багато корисних речовин і вітамінів. А ось у попкорні цю її користь просто придушують сіль, карамелізатори, масло і підсилювачі смаку. Наприклад, доза солі в одній порції попкорну дає фору тим же чіпсам і картоплі фрі. Загалом же зловживання цим солененьким продуктом загрожує підвищенням артеріального тиску і порушенням роботи нирок.

Зловживання попкорном загрожує порушенням роботи нирок

Зловживання попкорном загрожує порушенням роботи нирок

pinterest.es

Знежирені продукти

Здавалося б, знежирені торти, тістечка, йогурти та інша подібна продукція – справжній порятунок для тих, хто намагається схуднути. Але мало відомо, що зниження вмісту жиру в них просто компенсується підвищенням частки вуглеводів – крохмалів, цукрів і цукрозамінників. Тому вживання нібито знежирених і дієтичних продуктів сприяє ожирінню більше, ніж повноцінний десерт. До того ж штучне зниження жиру знищує у них всі вітаміни й корисні речовини.

Вживання знежирених продуктів ще більше сприяє ожирінню

Вживання знежирених продуктів ще більше сприяє ожирінню

beautyhack.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, для зниження ризику захворювання на рак грудей лікарі порадили правильно харчуватися і обмежити вживання алкоголю.

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Автор
Діна Баронова
Теми
здоров'я живлення
Місце
Україна
Теги
продукти харчування ожиріння фаст фуд
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lipatov serega
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