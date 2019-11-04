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/ Блоги - Здорове харчування

Албіна Коміссарова
Албіна Коміссарова
Дієтолог Всі статті автора

Постоянно хочется есть: с чем это желание связано

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Очень часто я слышу от пациентов "вроде все делаю правильно, ем много, но не наедаюсь, в чем причина?"

Причин может быть много, вот несколько из них:

  • Возможно, вы действительно мало едите. Очень часто бытует мысль, что есть нужно, как мышка: блюдечко того, ложечка того. Помните, что здоровому взрослому человеку для снижения веса очень редко требуется менее 1200 ккал. Вы не должны постоянно ощущать чувство голода!

  • Вы едите не то, что нужно. Если ваш рацион состоит из овощей, яиц без желтка и безглютеновых хлебцев, а заправить маслом салат для вас смерти подобно, то понятно, почему вы не наедаетесь. Здесь имеет место ограничительный тип нарушения пищевого поведения и лучше пообщаться с психологом или хотя бы диетологом для начала.

  • Стресс. Если вы переживаете тяжелое время в своей жизни: проблемы на работе, непонимание в семье, то это может быть одной из причин, что вы не наедаетесь и едите больше, чем необходимо. Здесь также необходимо общение с психологом.

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Постоянное чувство голода

Постоянное чувство голода

Иллюстрация

  • Отсутствие осознанного потребления пищи. Если вы едите на бегу, с телефоном, перед телевизором, читая книгу, то ваш организм может пропустить чувство насыщения. Тут нужна работа с пищевым поведением, ведение шкалы голода-насыщения, тогда проблема легко решится.

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Албіна Коміссарова Албіна Коміссарова
Тема
здоров'я
Тег
харчування
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Уявіть як дівчина з фото робить "омлет", з такою то пащею
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