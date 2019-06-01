Популярний напій виявився смертельно небезпечним

Вживання енергетичних напоїв вкрай негативно позначається на роботі серця, що являє собою смертельну небезпеку.

До такого висновку прийшли вчені Американської асоціації серця, передає MedicalXpress. Так, споживання літра енергетичного напою протягом години може стати причиною збільшення артеріального тиску і порушення серцевого ритму.

Згідно з отриманими даними, у людей, що випили енергетики, показник діяльності серця інтервал QT був на 6-7,7 мілісекунд довше протягом чотирьох годин. Це загрожує аномальним серцебиттям і аритмією, які небезпечні для життя.

Дослідники проаналізували стан здоров'я декількох десятків добровольців до вживання енергетика і протягом чотирьох годин (кожні 30 хвилин) після цього.

"Енергетичні напої легко доступні і користуються популярністю серед підлітків, студентів та активних молодих людей. Тому розуміння того, як ці напої впливають на серце, надзвичайно важливе. Лікарям варто мати це на увазі", — зазначила співавтор дослідження професор Кейт О'Делл.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 150 грамах дієтичного смузі міститься така ж кількість цукру, що і в восьми пампушках.

До такого висновку прийшли експерти, провівши відповідне дослідження.

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