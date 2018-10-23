Я люблю радовать гостей вкусными и полезными блюдами. И не устаю повторять: стройность и здоровье - это вкусно. И сегодня я приготовил вам рецепт, которым вы тоже можете побаловать своих гостей - закуска из кабачков. Подходит для тех, кто придерживается ЭРД.

Что вам понадобиться:

Укроп - 15 г;

Перец черный горошком - 0,5 г;

Масло Оливковое - 20 г;

Кабачок - 600 г;

Сок лимонный свежевыжатый – 30 г;

Семечки тыквенные сырые - 20 г;

Соль "Адыгейская"- 4 г;

Чеснок - 4 г;

Итого на 100 г - 60,326 ккал.

Как готовлю: кабачки нарезаю тонкими лентами овощерезкой и выкладываю в глубокую миску. Очищаю чеснок и разрезаю пополам. Вливаю в кастрюлю воду, кладу в нее чеснок и черный перец и ставлю на огонь. Даю закипеть. Добавляю в кипящую воду соль, лимонный сок. Перемешиваю и выключаю.

Заливаю кипящим маринадом кабачки и даю остыть. После того, как маринад остыл, сливаю его и добавляю в кабачки масло, семечки и мелко нарезанную зелень. Перемешиваю и сервирую и подаю.

Всем приятного аппетита!

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