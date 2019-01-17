Покращують здоров'я і самопочуття: медики назвали найкорисніші напої

Для поліпшення здоров'я і підтримки організму в тонусі достатньо випивати всього одну чашку чаю на день. Водночас зелені сорти більш корисні, ніж чорні.

На першому місці серед корисних напоїв стоїть звичайна чиста вода – її потрібно пити більше всього. На другому місці – кава, повідомила дієтолог Оксана Скиталінська, пише УНН.

"Трав'яний, зелений і чорний чай повинні доповнювати водний раціон. Одна-дві чашки на день, але краще одна", – пояснила дієтолог.

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Вона зазначила, що зелений чай цінується своїми антиоксидантами, які покращують роботу печінки. Також корисними є відвари з трав і компоти з сухофруктів.

Як писав OBOZREVATEL, медики назвали список найнебезпечніших напоїв для здоров'я людини. У кожного з них, крім корисних, є і негативні властивості, які впливають на шлунково-кишковий тракт.

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