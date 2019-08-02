Покращують пам'ять і увагу: дієтолог назвала топ-продуктів для мозку

За допомогою деяких продуктів можна поліпшити пам'ять, увагу і швидкість реакції. Вони повинні містити вітаміни вітаміни Е і С та амінокислоти.
Найбільш корисними для мозкової активності є п'ять категорій продуктів, повідомила в Instagram дієтолог Олена Кален.
У рибі і морепродуктах, особливо лососеві, сьомзі і креветках, містяться елементи, які збільшують клітини сірої речовини мозку.
"Насіння гарбуза і горіхи. В насінні гарбуза містяться магній, цинк, залізо, а також антиоксиданти, які допомагають захистити мозок і тіло від вільних радикалів. Горіхи багаті вітамінами Е і В, фолієвою кислотою і мінералами. Дуже добре підходять для перекусів", – порадила дієтолог.
На третьому місці – чорниця, оскільки в ній містяться антоціани, які уповільнюють старіння і перешкоджають дегенеративним процесам. Також корисно їсти чорний шоколад, який збереже молодість мозку.
шоколад
Pexels
На п'ятому місці, за версією лікаря, розмістилися злакові культури, які стимулюють кровообіг мозку.
Багато досліджень доводять існування зв'язку між роботою мозку і їжею, яку ми вживаємо. Ділюся з вами, які продукти допоможуть поліпшити пам'ять, увагу і швидкість реакції. ⠀ За рахунок мозкової активності відбувається розумова і фізична активність, це досить складний процесс♻ Важливо, щоб в раціоні були присутні: ⠀ - різні амінокислоти і поліненасичені жири, - вітаміни Е і С, - достатня кількість рідини, ⠀ Зберігайте собі в закладки 5 найкорисніших продуктів для мозга🔻 ⠀ ✅ Риба і морепродукти. Лосось, сьомга, устриці і креветки - всі ці продукти допомагають мозку працювати швидше і якісніше. Вчені довели, що вживання дарів моря раз в тиждень сприяє збільшенню клітин сірої вещества🧠 ⠀ ✅ Насіння гарбуза і горіхи. У насінні гарбуза містяться магній, цинк, залізо, а також антиоксиданти, які допомагають захистити мозок і тіло від вільних радикалів. Горіхи багаті вітамінами Е і В, фолієвою кислотою і мінералами. Дуже добре підходять для перекусов👍 ⠀ ✅ Чорниця. У цієї корисної ягоді присутні антоціани. Вони допомагають уповільнити старіння і перешкоджають розвитку дегенеративних захворювань. також чорниця покращує пам'ять і взаємозв'язок між клітинами мозку. З неї можна робити смузі або додавати в ранкову кашу. ⠀ ✅ Темний шоколад. Бажано вибирати ласощі з максимальним вмістом какао-бобів. У ньому міститься максимальна кількість флавонола. Він допомагає зберегти молодість клітин мозга👌 ⠀ ✅ Злаки - для стимуляції мозкового кровообігу. Вони багаті фолієвою кислотою і тіаміном, а також вітаміном В6, який покращує роботу мозку. ⠀ Правильно складене меню допоможе зберегти ясність розуму і швидше виконувати розумову работу🤓 ⠀ ❓В вашому меню щось є з цього списку? Який продукт зі списку здивував? Напишіть в коментарях будь-який символ, якщо пост був корисний для вас🤗 ⠀ 🙋На марафоні ми вчимося слухати своє тіло і вибирати їжу, яка дійсно потрібна і корисна йому. В результаті зайві кілограми йдуть природним чином без стресу і обмежень. Щоб записатися на Марафон, напишіть мені "ТАК" в Директ. Я із задоволенням відповім на ваші вопроси😉 ⠀ # еленакален_совети # пітаніедлямозга # бездіет # схуднення
Як писав OBOZREVATEL, виключення з раціону всього восьми продуктів допоможе довше зберегти молодість і здоров'я.
На першому місці серед ворогів молодості стоїть цукор. Він завдає шкоди клітинам і знижує швидкість синтезу колагену, через що шкіра втрачає пружність і утворюються зморшки.
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