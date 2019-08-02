Покращують пам'ять і увагу: дієтолог назвала топ-продуктів для мозку

За допомогою деяких продуктів можна поліпшити пам'ять, увагу і швидкість реакції. Вони повинні містити вітаміни вітаміни Е і С та амінокислоти.

Найбільш корисними для мозкової активності є п'ять категорій продуктів, повідомила в Instagram дієтолог Олена Кален.

У рибі і морепродуктах, особливо лососеві, сьомзі і креветках, містяться елементи, які збільшують клітини сірої речовини мозку.

"Насіння гарбуза і горіхи. В насінні гарбуза містяться магній, цинк, залізо, а також антиоксиданти, які допомагають захистити мозок і тіло від вільних радикалів. Горіхи багаті вітамінами Е і В, фолієвою кислотою і мінералами. Дуже добре підходять для перекусів", – порадила дієтолог.

На третьому місці – чорниця, оскільки в ній містяться антоціани, які уповільнюють старіння і перешкоджають дегенеративним процесам. Також корисно їсти чорний шоколад, який збереже молодість мозку.

шоколад Pexels

На п'ятому місці, за версією лікаря, розмістилися злакові культури, які стимулюють кровообіг мозку.

Як писав OBOZREVATEL, виключення з раціону всього восьми продуктів допоможе довше зберегти молодість і здоров'я.

На першому місці серед ворогів молодості стоїть цукор. Він завдає шкоди клітинам і знижує швидкість синтезу колагену, через що шкіра втрачає пружність і утворюються зморшки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!