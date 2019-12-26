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Вбивця вірусів і прищів: лікарка назвала неймовірну користь капусти

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Якщо влітку і восени капуста часто залишається без уваги, то в холодну пору року – її зірковий вихід.

Ще б пак, адже це один з небагатьох свіжих овочів, які доступні взимку або навесні.

Фітотерапевт Олена Світко рекомендує читачам MedOboz частіше включати цей продукт в свій раціон, тому що він приносить масу користі для здоров'я.

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Капуста приносить масу користі для здоров'я

Капуста приносить масу користі для здоров'я

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Позбавляє від болю у животі

Будь-яка капуста, а особливо білокачанна і червона, допомагає налагодити роботу кишечника і прискорює перетравлювання їжі. Справа в тому, що в ній багато грубої клітковини, за рахунок чого цей продукт нормалізує перистальтику кишечника, чим в рази прискорює очищення від залишків неперетравленої їжі.

Так що завдяки навіть маленькій порції салату з капустою ви забудете про відчуття "гирі" в шлунку.

Запобігає серцево-судинним захворюванням

Крім клітковини, яка в організмі працює на рівні з сорбентами, очищаючи його від шкідливих речовин, капуста також містить і корисні органічні кислоти. Вони допомагають ефективно протистояти атеросклерозу, а також сприяють зміцненню судин.

Крім того, капуста – це багате джерело калію, який так потрібен серцю для повноцінної роботи.

"Щеплення" від вірусів

Цей листовий овоч допомагає також зміцнити імунітет, завдяки чому організм буде краще справлятися з атаками бактерій і вірусів. Справа в тому, що в капусті міститься величезна кількість вітаміну С, що сприяє виробленню в організмі особливих речовин-борців зі шкідниками.

Рятує проблемну шкіру

А ще капуста допоможе поліпшити стан шкіри тим, кого природа нагородила жирним її типом. У складі овочу є багато вітаміну А, який сприяє нормалізації роботи сальних залоз і допомагає впоратися з такими неприємними проявами, як висипання, запалення і жирний блиск.

Бореться з набряком

Потрібна капуста і тим, хто страждає від набряклості, в тому числі в період вагітності або ПМС. Завдяки своїм складом з корисних речовин і клітковини вона прискорює виведення зайвої рідини з організму і перешкоджає її накопиченню.

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Рятує від анемії

Завдяки все тогому ж вітамінно-мінеральному комплексу в складі, зокрема, великій кількості фолієвої кислоти, капуста допомагає позбутися від анемії або запобігти її появу.

Тому капуста, знову ж таки, ідеальний продукт для вагітних, а також дітей у період активного росту.

Не можна при панкреатиті і після операцій

Незважаючи на всі свої переваги, капуста має і ряд протипоказань. Головна причина в тому, що цей продукт може привести до підвищеного газоутворення, а також містить грубі компоненти, які можуть травмувати запалену слизову оболонку органів шлунково-кишкового тракту.

Так, не можна їсти капусту відразу після операцій на черевній порожнині і грудній клітці, а також при панкреатиті, підвищеній кислотності шлунка, а також в період гострої фази виразки і гастриту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим корисна хурма і кому її не можна їсти.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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