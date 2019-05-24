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/Здорове харчування

Пиво можна, а суші — ні: Супрун дала несподівану пораду українцям

10.3тЧитати матеріал російською

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про особливості вживання вітамінів групи В, уколи яких можуть врятувати життя людині.

Про це чиновник написала у Facebook. Вона повідомила, що вітаміни групи В виступають коферментами низки метаболічних процесів, без яких певна життєво-необхідна реакція не відбувається.

Зазначимо, що в групу вітамінів В входять: тіамін (В1), рибофлавін (В2), ніацин (В3), піридоксин (В6), фолієва кислота (В9), ціанкобаламін (12). Водночас варто враховувати, що вітаміни цієї групи впливають один на одного, тому часом варто пити не комплекс, а речовину, якої в організмі мало. Потрібно вибрати правильну форму (укол або таблетку).

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"Так, наприклад, вітамін В12, а саме іон кобальту в ньому – псує інші вітаміни групи В. А вітамін С знижує біодоступність 12, хоча покращує доступність тіаміну – В1. В12 радять вживати окремо від інших вітамінів", – пояснила Супрун.

Далі глава МОЗ детальніше розкрила користь від вітаміну В1, який є важливим ферментом в обміні глюкози і жирів. Він перешкоджає шкідливому впливу глюкози й інсуліну на стан судин.

Також В1 допомагає центральній і периферичній нервовим системам. Нейрони без нього гинуть, у результаті погіршується короткочасна пам'ять і координація рухів. Він допомагає синтезу ацетилхоліну.

Уляна Супрун пояснила користь вітаміну В1

Уляна Супрун пояснила користь вітаміну В1

У випадку надмірної нестачі цієї речовини з'являються симтоми хвороби бері-бері (слабкість, тремтіння, відсутність апетиту, підвищується ризик раптової смерті й паралічу) або енцефалопатії Верніке-Корсакова.

Супрун підкреслила, що багато вітаміну В1 у висівках, якщо їх запарили, зеленому горошку, яйцях, свинині, печінці, квасолі, горіхах, гречці, коричневому рисі, патоці й дріжджах.

Денна доза вітаміну залежить від віку, ваги і навантажень. Під час занять спортом тіаміну потрібно більше. Особливо він необхідний жінкам у період годування груддю: 1,2-16 мг. Усім іншим Супрун радить 1 мг на добу.

Негативно на В1 впливає алкоголь, білий хліб, шліфований рис, солодощі, активне поїдання швидких вуглеводів і жирів. У деяких продуктах (особливо в молюсках, сирій або ферментованій рибі) є тіамінази, які руйнують В1.

"Тіамін роблять недоступним речовини, які є у чорниці, смородині (порічках), буряках і брюссельській капусті. Тому не потрібно класти їх в одну тарілку з хлібом із висівками, авокадо і зеленим горошком, де тіаміну багато. Їжте одне на сніданок, а інше – на вечерю", – зазначила Супрун.

В. о. міністра додала, що для поповнення нестачі вітаміну В1 потрібно обирати рис, який обробили парою. Краще готувати овочі на пару. Також не варто їсти сиру рибу й суші. Запивати їжу краще водою. З кожним прийомом їжі вживати свіжі овочі та фрукти.

Водночас взагалі варто відмовити від спиртного. Але Супрун зазначає, що можна випити не більше 350 мл слабкого (до 5 відсотків) пива, адже там міститься вітамін В1.

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Людям із порушенням всмоктування в кишечнику і після операцій потрібні уколи тіаміну, іншим підійдуть таблетки. Вагітним і жінкам у період годування груддю, спортсменам, дітям, які мало їдять, підліткам, які намагаються схуднути, потрібен додатковий В1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун розкрила правду про цукор і його замінники.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
Вітаминихарчуванняздоров'ямедицина
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