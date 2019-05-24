Пиво можна, а суші — ні: Супрун дала несподівану пораду українцям

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про особливості вживання вітамінів групи В, уколи яких можуть врятувати життя людині.

Про це чиновник написала у Facebook. Вона повідомила, що вітаміни групи В виступають коферментами низки метаболічних процесів, без яких певна життєво-необхідна реакція не відбувається.

Зазначимо, що в групу вітамінів В входять: тіамін (В1), рибофлавін (В2), ніацин (В3), піридоксин (В6), фолієва кислота (В9), ціанкобаламін (12). Водночас варто враховувати, що вітаміни цієї групи впливають один на одного, тому часом варто пити не комплекс, а речовину, якої в організмі мало. Потрібно вибрати правильну форму (укол або таблетку).

"Так, наприклад, вітамін В12, а саме іон кобальту в ньому – псує інші вітаміни групи В. А вітамін С знижує біодоступність 12, хоча покращує доступність тіаміну – В1. В12 радять вживати окремо від інших вітамінів", – пояснила Супрун.

Далі глава МОЗ детальніше розкрила користь від вітаміну В1, який є важливим ферментом в обміні глюкози і жирів. Він перешкоджає шкідливому впливу глюкози й інсуліну на стан судин.

Також В1 допомагає центральній і периферичній нервовим системам. Нейрони без нього гинуть, у результаті погіршується короткочасна пам'ять і координація рухів. Він допомагає синтезу ацетилхоліну.

Уляна Супрун пояснила користь вітаміну В1

У випадку надмірної нестачі цієї речовини з'являються симтоми хвороби бері-бері (слабкість, тремтіння, відсутність апетиту, підвищується ризик раптової смерті й паралічу) або енцефалопатії Верніке-Корсакова.

Супрун підкреслила, що багато вітаміну В1 у висівках, якщо їх запарили, зеленому горошку, яйцях, свинині, печінці, квасолі, горіхах, гречці, коричневому рисі, патоці й дріжджах.

Денна доза вітаміну залежить від віку, ваги і навантажень. Під час занять спортом тіаміну потрібно більше. Особливо він необхідний жінкам у період годування груддю: 1,2-16 мг. Усім іншим Супрун радить 1 мг на добу.

Негативно на В1 впливає алкоголь, білий хліб, шліфований рис, солодощі, активне поїдання швидких вуглеводів і жирів. У деяких продуктах (особливо в молюсках, сирій або ферментованій рибі) є тіамінази, які руйнують В1.

"Тіамін роблять недоступним речовини, які є у чорниці, смородині (порічках), буряках і брюссельській капусті. Тому не потрібно класти їх в одну тарілку з хлібом із висівками, авокадо і зеленим горошком, де тіаміну багато. Їжте одне на сніданок, а інше – на вечерю", – зазначила Супрун.

В. о. міністра додала, що для поповнення нестачі вітаміну В1 потрібно обирати рис, який обробили парою. Краще готувати овочі на пару. Також не варто їсти сиру рибу й суші. Запивати їжу краще водою. З кожним прийомом їжі вживати свіжі овочі та фрукти.

Водночас взагалі варто відмовити від спиртного. Але Супрун зазначає, що можна випити не більше 350 мл слабкого (до 5 відсотків) пива, адже там міститься вітамін В1.

Новини Супрун розповіла про міф із уколами

Людям із порушенням всмоктування в кишечнику і після операцій потрібні уколи тіаміну, іншим підійдуть таблетки. Вагітним і жінкам у період годування груддю, спортсменам, дітям, які мало їдять, підліткам, які намагаються схуднути, потрібен додатковий В1.

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