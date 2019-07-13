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Пити чи не пити? Названо головні плюси і мінуси кави

2.1т Читати матеріал російською

Кава - це корисний продукт харчування, однак зловживання може призвести до побічних наслідків.

Дієтолог Світлана Фус розповіла про її властивості в своєму Instagram, а також скільки чашок можна пити на день.

Кава

Кава

pixabay

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  • Кава стимулює вироблення інсуліну. А хронічно підвищений рівень інсуліну може вести до ожиріння.

  • У каві міститься кофеїн, який збуджує нервову систему, підвищує тиск, сечовиділення, звужує судини. А це в свою чергу може спровокувати "утворення целюліту".

  • Більше трьох чашок на день викликає зневоднення.

  • Регулярне вживання викликає звикання нервової системи до стимулятора, не отримуючи який, ми стаємо млявими і дратівливими.

  • Безпечна кількість - до трьох чашок на день, якщо при цьому не пити чай.

  • При додаванні молока або вершків подразнюючу дію кофеїну на слизову оболонку шлунка знижується. Але в такому випадку необхідно також регулювати кількість молока. Адже воно містить жир і молочний цукор - лактозу.

  • Якщо випили латте - це вважається перекус, за кількістю калорій так точно. З цієї причини не рекомендується пити каву з молоком між прийомами їжі.

Улюблений напій кави: користь чи шкода 🤔 Мені часто пишуть повідомлення з питаннями: ✅ Чому не рекомендовано пити каву з молоком? ✅ Скільки чашок кави можна пити в день? Кава - це корисний продукт харчування. Так як в натуральному каві містяться речовини, які володіють стимулюючою, тонізуючим і антиоксидантну активність. І в той же час, зловживання цим напоєм може призвести до побічних наслідків. Давайте їх розглянемо: ☕ Кава стимулює вироблення інсуліну. А хронічно підвищений рівень інсуліну може вести до ожиріння. ☕ У каві міститься кофеїн, який збуджує нервову систему, підвищує тиск, сечовиділення, звужує судини. А це в свою чергу може спровокувати "утворення целюліту". ☕ Більш трьох чашок на день викликає зневоднення. ☕ Регулярне вживання викликає звикання нервової системи до стимулятора, не отримуючи який, ми стаємо млявими і дратівливими. ☕ Безпечне кількість - до 3-х чашок в день, якщо при цьому не пити чай. . КАВА + МОЛОКО. ☕🥛 При додаванні молока або вершків подразнюючу дію кофеїну на слизову оболонку шлунка знижується. Але в такому випадку необхідно також регулювати кількість молока. Адже воно містить жир і молочний цукор - лактозу. . ☕🥛 Якщо випили латте - це вважається перекус, за кількістю калорій так точно. З цієї причини я не рекомендую пити каву з молоком між прийомами їжі. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой # бездіет

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує багато досліджень з приводу вживання кави, які часто суперечать одне одному. Нещодавно вчені в США знайшли зв'язок між раком легенів і цим напоєм.

При цьому інші дослідники заявили, що на день для збільшення працездатності потрібно випивати дві чашки кави.

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