Пити чи не пити? Названо головні плюси і мінуси кави

Кава - це корисний продукт харчування, однак зловживання може призвести до побічних наслідків.

Дієтолог Світлана Фус розповіла про її властивості в своєму Instagram, а також скільки чашок можна пити на день.

Кава pixabay

Кава стимулює вироблення інсуліну. А хронічно підвищений рівень інсуліну може вести до ожиріння.

У каві міститься кофеїн, який збуджує нервову систему, підвищує тиск, сечовиділення, звужує судини. А це в свою чергу може спровокувати "утворення целюліту".

Більше трьох чашок на день викликає зневоднення.

Регулярне вживання викликає звикання нервової системи до стимулятора, не отримуючи який, ми стаємо млявими і дратівливими.

Безпечна кількість - до трьох чашок на день, якщо при цьому не пити чай.

При додаванні молока або вершків подразнюючу дію кофеїну на слизову оболонку шлунка знижується. Але в такому випадку необхідно також регулювати кількість молока. Адже воно містить жир і молочний цукор - лактозу.

Якщо випили латте - це вважається перекус, за кількістю калорій так точно. З цієї причини не рекомендується пити каву з молоком між прийомами їжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує багато досліджень з приводу вживання кави, які часто суперечать одне одному. Нещодавно вчені в США знайшли зв'язок між раком легенів і цим напоєм.

При цьому інші дослідники заявили, що на день для збільшення працездатності потрібно випивати дві чашки кави.

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