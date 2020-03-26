Піст під час пандемії коронавірусу: дієтолог назвав загрозу

Людям, які дотримуються посту, краще відмовитися від нього під час пандемії коронавірусу. Адже брак білка в організмі знижує імунітет людини.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив лікар-дієтолог Олександр Кущ, закликавши урізноманітнити раціон і вегетаріанців.

"Тим, хто постить, я з початку березня пропонував відмовитися в цьому році від посту. Вегетаріанцям все-таки потрібно включити в свій раціон додаткові білкові джерела. Білок потрібно отримувати в рівній мірі як тваринний, так і рослинний. Тваринні білки – м'ясо, риба, птиця, молочні продукти, риба, ікра. Білок – це основа життя, всіх клітин, включаючи імунні. Дефіцит білка – це перше, що вдарить по нашому імунітету", – попередив він.

Піст "Пронедра"

Також Кущ порадив українцям відмовитися на час карантину і в розпал епідемії від шкідливої їжі, як, наприклад, солодощі і снеки.

"Солодкого потрібно свідомо не купувати. Все це зараз не підходить для раціону. Тому що цукор має імунодепресивний ефект, він пригнічує імунітет. Наприклад, при вживанні 100 г солодкого пригнічується засвоєння вітаміну С в 1,5-2 рази", – пояснив лікар-дієтолог.

Крім того, він закликав людей уникати перекусів і дотримуватися триразового харчування. Максимум, що можна використовувати в якості перекусів, – це коренеплоди.

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