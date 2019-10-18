Під Києвом у жінки виявили ботулізм: названо горе-продукт

Під Києвом був виявлений випадок ботулізму після вживання рибної консерви.

Як повідомили в Держпродпотребслужбі в Київській області, йдеться про продукт ТМ "Аквамарин".

"Надійшло повідомлення про реєстрацію випадку захворювання на ботулізм, пов'язаного з вживанням рибної консерви "Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії", у жителя с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області", – йдеться в заяві.

У торговій мережі Києва ця продукція виявлена в мережі магазинів ПІІ "Білла-Україна".

Виробник консерви "Аквамарин" вказав, що строк зберігання продукції становить два роки. Вона не була прострочена, але через НП вся партія продукції була знята з реалізації.

kiev.dpss.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві через вживання в їжу сушеної риби, виготовленої в домашніх умовах, почастішали випадки захворювання на ботулізм.

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