Перекуси та гормони: Супрун розвіяла відомі міфи про ожиріння

Зайва вага в організмі людини накопичується через низку причин, серед яких звичка в харчуванні та збої на гормональному рівні.

Про це в Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, зазначивши, що зайва вага може набиратися незалежно від дій людини.

"Харчова поведінка – це те, чого люди вчаться. Якщо в сім'ї прийнято їсти без урахування почуття голоду і ситості, дітей змушують їсти, вдома завжди є цукерки, чай з цукром або перекус бутербродом, то у дитини формується нездорове уявлення про їжу", – розповіла чиновник.

Також хронічна нестача сну призводить до гормонального збою, контролюючих ситість і відкладення жирових покладів.

"Є й інші порушення харчової поведінки і сну, які потребують допомоги лікаря. Жарти про те, як раптом захотіли вночі пити, а в підсумку з'їли борщ, повністю підпадають під ознаки такого порушення харчової поведінки як парасомніі – коли люди вночі щось роблять", – розповіла Супрун.

На скупчення зайвого жиру також впливає ряд гормонів: щитовидна залоза, статеві гормони, соматотропін (гормон росту), кортизол, інсулін, лептин і адипонектин. Супрун рекомендує проходити огляд у ендокринолога.

Глава МОЗ зазначила, що ожиріння може бути закладено на генному рівні, проте це не може бути основною причиною.

"Людям, батьки яких мали індекс тіла 30 або більше, слід з юності бути уважними зі своєю вагою. Навіть в разі генетичної схильності до ожиріння його можна запобігти збалансованим харчуванням і тренуваннями", – підкреслила міністр.

проблеми ожиріння

Порушення харчової поведінки буває також при клінічній депресії: відмова від їжі або переїдання, зміщення раціону в бік солодкого, фастфуда, алкоголю і тривожному розладі – неконтрольоване переїдання, заїдання стресу.

Супрун наголосила, що потрібно харчуватися збалансовано. Слід прагнути до раціону, в якому є багато різних овочів, сирих і приготовлених, фрукти і ягоди, риба, м'ясо і бобові, горіхи і насіння, жири рослинного і тваринного походження, і зовсім небагато солодощів, алкоголю або ковбасних виробів.

Також варто уникати ряду помилок, які ведуть до набору зайвої ваги:

Уникати солодких сніданків, які сприяють набору ваги і бажанням перекусити перед обідом. Краще не снідати, якщо не хочеться, чим їсти солодке на сніданок.

Не варто часто перекушувати. Перекушування буде швидше псувати вам апетит, зуби і індекс маси тіла. Дорослим людям можна їсти двічі на день – головне, щоб повноцінно і без переїдання і супутніх психічних розладів.

Супрун додала, що зайва вага також з'являється через брак фізичної активності.

"Втім, одним тільки спортом або танцями схуднути важко – треба міняти весь спосіб життя і, можливо, проходити лікування. ВООЗ зазначає, що протягом тижня потрібно 150 хвилин інтенсивних фізичних навантажень, і кожен день – хоча б півгодини помірних, а також вправи в протягом дня", – підсумувала міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун розповіла, що таке здоровий вагу тіла і чим небезпечне ожиріння.

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