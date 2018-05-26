Незнання — страшна біда тоді, коли це стосується здоров‘я та життя.

Про "шкідливість" пальмової олії чули майже всі. Чого лише не прочитаєш в інтернеті: і що вона в шлунку утворює "пластилін", який не засвоюється, і що від неї рак, тому вирішили її заборонити.

Вже підготовлений законопроект про заборону використання її в продуктах харчування, зокрема, молочних.

Виглядає все так благородно і ніби правильно. Бо замінювати молочний жир з молочних продуктів справді погано: молочний жир корисний, містить вітаміни А та Д, корисний для мозку та кишечних бактерій. Зрештою, коли купуєш молочний продукт, а він таким не є, за це потрібно карати обманщиків.

А от щодо НЕ молочних продуктів — рішення не вірне.

Бо пальмова олія — не те що не шкідлива, вона корисна: ця олія насичена, отже, не окислюється, продукти довго не псуються, вона корисна і для серця, і для судин, і має протизапальну дію (подібна до дії кокосової олії, яку ніхто не забороняє, а, навпаки, позиціонують, як корисний для здоров‘я, продукт; різниця в тому, що вона дорога).

Але пальмову вирішили заборонити. Відразу питання: а які жири будуть використовувати натомість у продуктах (печивах, цукерках, випічці і тд)?

Соняшникову (рапсову, соєву і тп) олії та продукти на основі їх переробки, які містять велику кількість омега-6 жирів (зокрема, лінолевої кислоти), що стимулюють запалення в організмі? (примітка: коли з‘їсти ложку соняшникової олії, проблем не буде, але мова йде про інші масштаби і про перероблені на її основі продукти).

Чи транс-жири, які зроблять нас та наших дітей хворими, погано думаючими, з проблемами серця, високим ризиком діабету 2 типу, ожиріння, хвороби Альцгеймера?

Чому про альтернативу ніхто не каже? Вона ж буде. І, швидше за все, буде справді небезпечною.

У пояснювальній записці пояснюється, що "пальмова олія та її жирні кислоти можуть підвищують рівень холестерину в крові і провокувати розвиток атеросклерозу, тромбозу судин, захворювань серця, ожиріння і роблять пальмова олія шкідливим продуктом в харчуванні людини".

І дається посилання на наукове дослідження, в якому жодного поганого слова немає про пальмову олію і взагалі це слово "пальмова" не згадується, ось воно.

А знаєте чому?

Бо немає наукових досліджень, які б свідчили про шкідливість пальмової олії.

Але існують такі, які свідчать про користь, зокрема, для серця, судин та профілактики атеросклерозу.

Склад пальмової олії наступний:

стеаринова кислота — 2%, пальмітинова — 8,5%, мірістинова — 17,5%, капринова 5%, лауринова — 52%, олеїнова 7,5%, лінолева — 2%, α-ліноленова — 0,5%.

Якщо людину постійно називати свинею, вона може захрюкати. Якщо довго і упорно писати, яка шкідлива пальмова олія, довірливі люди повірять.

А ось про транс-жири, які справді вже давно треба ПОВНІСТЮ заборонити, читайте нижче.

Вважаю законопроект таким, який потребує суттєвої доробки, а саме заборонити використання пальмової олії в молочних продуктах. І все. Молочні мають бути з молока, все вірно. А от забороняти в інших продуктах не можна, бо що в них буде натомість?

P.S. Тепер про людський бік питання. Пальмова олія не така дешева, як про неї пишуть. Її видобуток пов‘язаний із варварською вирубкою лісів, масовою загибеллю тварин, які проживають в тих місцях, і це — ціна нашого "солодкого" життя (кондитерські вироби і тп), а також пального, зробленого на її основі.

Сумно все це.

P.S. В Америці також дуже борються з пальмовою олією. А знаєте чому? Бо захищають свій внутрішній ринок арахісового масла...