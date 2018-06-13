Идея палео диеты очень верная – ешь то, что ели твои эволюционные предки. Наши тела возникли не в один момент, а прошли длинный путь эволюции, в том числе адаптации к пищи. И если есть желание понять, что вообще нам есть, то самый верный путь – заглянуть в прошлое и понять, что мы ели пока не появился всезнающий интернет с его рецептами правильного питания.

Но наспех придуманные знаменитостями принципы палео диеты, оторванные от научных данных, позволили Британской ассоциации диетологов в 2015 году назвать палео диету в современном ее виде худшей из всех популярных диет. Но у нас есть реальный шанс понять, чем же питались предки людей на основании данных исследований и раскопок.

Питались всем. Но в разное время рядом была разная еда.

10 млн лет назад приматы питались по большей части фруктами и листьями, потому что жили на деревьях. Шимпанзе и сейчас так питаются, хотя к тому же охотятся и даже истребляют целые виды животных.

3-4 млн лет назад питались степной растительностью – осокой, корнями, насекомыми.

2-3 млн лет назад мы стали сильно всеядными, что было связано с развитием мозга.

Климат начал меняться 2,5 млн лет назад, из-за чего повымирали хищники в Африке, и их экологическую нишу частично заняли мы. Если избавиться от массивных зубов, необходимых для пережевывания травы, то в голове освобождается место для роста мозга. Что и произошло в нашей эволюции. Отступники парантропы когда-то свернули с верного эволюционного пути всеядности в сторону чистого вегетарианства. Свои челюсти они прокормить не смогли. Для мозга места не осталось, и они быстро вымерли.

Всеядные – это значит ели действительно всё и всех, от очищенного от шкурки ежа до корешков и листьев. Ели недоеденных хищниками бегемотов. Среди животных в Африке, в основном, питались антилопами. Найденные в Австралии места питания говорят, что активно чистили орехи.

Та как человечество большую часть времени мигрировали вдоль побережья, все стоянки человека усыпаны отходами от морепродуктов. Морепродуктов ели много.

Растения мы ели всегда, для всех теплых мест нашего пребывания растения были основой рациона. Для холодных регионов – ситуация была иной. Люди, заселившие Европу во время ледникового периода, стали почти полностью хищниками. Не от злости, а потому что растения были только в виде ягод раз в год. Остальное время – дичь. Надо понимать, что под мясоедством или хищничеством понимается не только употребление отборного стейка. Животные в природе худые, и кроме тонкой прослойки мышц, люди обязательно употребляли и другие органы включая костный мозг.

В Европе ели лошадей, бизонов и мамонтов. Маленьких лошадей не трогали, выпускали на свободу из любви к природе. Шутка. Это было начало селекции.

В Крымской пещере "Заскальная" находили останки дельфина, которого не лень было несколько километров тащить от моря до места трапезы. Рыбу тоже ели. На совсем холодном севере птиц или рыб ссыпали в ямы и ждали пока забродит и образуют однородную массу. Потом черпали и ели.

Есть миф, что древние люди не ели злаков. На самом деле анализ зубного камня показал, что за 20 тыс. лет до развития агрокультуры люди варили кашу из ячменя. Варка вообще не простой процесс, до него еще додуматься надо.

Попытки полностью сымитировать палео диету в условиях современного магазина выглядят смешно. Бананы уже не полны семян, томаты уже без фитотоксинов, салат слишком мягкий, морковка слишком велика и красива, а растительное масло неоправданно доступно. А если вы пересчитаете с каких концов света приехали все компоненты вашего завтрака, то поймете, что как в том анекдоте, сидите на 5 диетах, потому что одной не наедаетесь. Но основные принципы из диет палеолита можно почерпнуть.

Какой была еда наших предков:

1. Она была разнообразной. Как за время всей нашей истории, так и за время жизни одного нашего предка. Нет единого, характерного для нашего вида рациона. Было много рационов. А способность к ним адаптироваться - наша видовая характеристика.

2. Еда была свежей. Древние предки человека не умели коптить, засаливать, мариновать и у них не было холодильников. Лучшее что они могли сделать с мясом – отпустить его погулять и словить, когда вырастит или размножится. Что сегодня думают микробы нашего кишечника по поводу не свежесобранной еды мы не знаем, но явно что-то плохое. Питание всегда было определенно сезоном.

3. Продукты питания были цельными. Это очень актуально для растительной пищи. Сейчас мы слишком много всего чистим, выжимаем и рафинируем. Каждые дополнительные 10г клетчатки в день на 10% снижают риск смертности в длительной перспективе.

4. Люди ели меньше и реже.