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/ Здорове харчування

Харчування в піст: дієтологиня розповіла, які овочі шкідливі для здоров'я

3.3т
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Лікарка-дієтолог Анна Мельничук порекомендувала на початку посту не зловживати сирими овочами, а термічно їх обробляти.

"Найбільша проблема людей, які хочуть одразу увійти в піст: велика кількість овочів. Здається, що овочі – це дуже корисно і круто. Але при цьому значна кількість термічно необроблених овочів може викликати здуття живота, метеоризм, дискомфорт", – пояснила Мельничук в ефірі ObozTV.

За її словами, перший час після переходу на пісне меню овочі потрібно тушкувати, варити чи запікати.

Крім того, дієтологиня порекомендувала обирати традиційні овочі, а не екзотичні або несезонні.

"Зараз не сезон для помідорів, не потрібно використовувати якісь авокадо... Краще наші, місцеві, локальні продукти. Буряк, морквина, гарбуз, тушкована капуста, ріпа, селера, гриби", – перерахувала Мельничук.

Овочі в піст радять запікати, варити і тушкувати

Овочі в піст радять запікати, варити і тушкувати

medicalnewstoday.com

Раніше OBOZREVATEL за допомогою дієтологині Марії Колповський підготував п'ять кулінарних ідей для Великого посту, які зроблять пісний раціон більш різноманітним, яскравим і кориснішим для здоров'я.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Поради лікарів Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Теги
Великий піст дієтолог
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