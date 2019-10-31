Оселедця і шоколаду: дієтолог розповіла, що означають смакові примхи

У кожного іноді виникає непереборна тяга до продуктів або напоїв, до яких раніше були абсолютно байдужі, або вони зовсім викликали неприязнь.

Наприклад, людині, яка не любить солодке, раптом захотілося шоколаду. Але ж це не просто "заскок", як багато хто вважає, а реальний сигнал організму про брак магнію, або тонкий натяк на необхідність зарядки позитивними емоціями.

MedOboz розпитав у дієтолога Галини Купцової, що означають найпоширеніші смакові примхи.

Смакові примхи Тhewikihow

Отже, якщо вам хочеться ...

... хурми

Цей плід не один з найпопулярніших, адже багатьох відштовхує відчуття в'язкості в роті після його вживання. Однак іноді виникає відчуття, що це найсмачніше, що тільки є на планеті.

Тяга до цього фрукту часто виникає на тлі нервових або фізичних перевантажень. Хурма багата на глюкозу і фруктозу, які живлять мозок і заряджають додатковою енергією.

... ковбаси

Тяга до цього не зовсім здорового продукту попереджає про брак в організмі жирів, які підтримують правильний гормональний фон і активну роботу мозку. І бажання з'їсти сирокопченої просаленной ковбаси виникає тому, що в ній багато насичених жирних кислот і холестерину.

Відбити тягу до шкідливого продукту можна шматком твердого сиру, авокадо або горіхами. Разом з ними організм відновить дефіцитні речовини.

... оселедця

Це означає ні що інше, як необхідність "підсолити" свій організм, щоб утримати і заповнити запаси рідини, а також прискорити обмін речовин і накопичити енергії.

Спробуйте для початку просто випити склянку-дві води. Якщо бажання не пройде, тоді їжте оселедець, але без фанатизму.

... шоколаду

Бажання "підсолодити" собі життя в прямому сенсі означати нестачу гормонів радості – серотоніну і ендорфіну, адже після вживання шоколаду їх рівень підвищується. Також тяга до шоколаду може попереджати про брак магнію.

Побороти жагу до не корисного для фігури продукту допоможе жменя мигдаля або кешью.

... сиру

З цим хорошим бажанням боротися не варто – сир корисний для здоров'я. А непереборне бажання з'їсти його попереджає про нестачу кальцію в організмі, бере участь у багатьох процесах життєдіяльності. До речі, при нестачі кальцію часто, особливо у вагітних, виникає дивна жага їсти крейду.

Тому, якщо хочеться сиру – їжте, і без докорів сумління. А ось гризти крейду не варто, залиште в спокої свої нирки.

... лимон

До кислих продуктів або напоїв, зокрема, лимонів, тягне при зниженій кислотності шлунка. Вони допомагають розщеплювати жири і поліпшити травлення.

Допоможуть "підкислити" яблука, апельсини і грейпфрут. Але щоб кардинально вирішити питання з кислотністю, потрібно звернутися до гастроентеролога.

... насіння

Насіння, горіхи – це джерела вітаміну Е, і ймовірна тяга до них каже про брак цієї речовини. Тому боротися з такими смаковими примхами не варто, інакше незабаром ви помітите дефіцит по зовнішності – тьмяному волоссю, ламким нігтям і лущенню шкірі.

... гострого

Гострі продукти і спеції допомагають поліпшити травлення, розщеплювати "поганий" холестерин, а також прискорюють виведення токсинів.

Тому відмовляти собі в "перчинці" не варто. При цьому зверніть увагу на своє харчування – з ним явно щось не в порядку.

... креветок

Морепродукти багаті йодом, і тяга до них може означати дефіцит цієї речовини.

Це загрожує порушеннями в роботі щитовидної залози, тому боротися з бажаннями повечеряти-пообідати мідіями або креветками не потрібно.

Щоб збільшити надходження йоду в організм, додайте до раціону хурму, горіхи, морську капусту і фейхоа.

... банан

Цей продукт – джерело калію, речовини, необхідної для правильної роботи серцево-судинної системи.

У бананах собі не відмовляйте, при цьому зверніть увагу, чи не турбує вас серце.

... пива

Постійне бажання випити пива – ознака пивного алкоголізму, а ось одиничне і рідкісне може бути викликано нестачею заліза (особливо, якщо хочеться саме темного сорту напою), вітамінів групи В або естрогенів.

Щоб збити оскому, випийте безалкогольний напій, якщо не попускає - їжте насіння, горіхи і попринимайте насіння льону.

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