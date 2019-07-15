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/ Здорове харчування

"Омолодить і оздоровить!" Дієтолог поділилася рецептом корисного десерту

2.4т Читати матеріал російською

З гарного чорного шоколаду та ягід можна зробити не тільки смачний, але і корисний для здоров'я "анти-ейдж" десерт.

Рецептом поділилася відома українська лікар-дієтолог Оксана Скіталінська в ефірі ObozTV.

"Цей десерт оздоровить, омолодить, поліпшить нашу пам'ять, шкіру... І взагалі, будемо ходити весь час на підйомі", – запевнила фахівець.

"Робите мікс з різних ягід і натираєте чи ламаєте зверху трохи шоколаду. Два квадратика. Берете каву. І отримуєте просто неймовірний геропротектор (речовину, яка захищає від старіння. – Ред.). Як зараз модно казати – анти-ейджинговий супер-продукт", – розповіла Скіталінська.

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Дієтолог наголосила, що в хорошому шоколаді вміст какао має бути від 85% і більше.

"А якщо ви хочете отримати максимум і не витрачатися на дорогий шоколад, який 90-100%, візьміть звичайне какао, – порадила вона. – Одну повну чайну ложку какао киньте в склянку гарячої води, розмішайте і пийте. Без молока, без цукру".

Ягоди з шоколадом - відмінне поєднання

Ягоди з шоколадом - відмінне поєднання

fullhdwpp.com

Як писав OBOZREVATEL, серед корисних властивостей чорного (гіркого) шоколаду – здатність збільшувати тривалість життя.

Як з'ясували вчені, в какао продуктах міститься велика кількість антиоксидантів, вони знижують рівень холестерину і нормалізують артеріальний тиск. Дослідження також підтверджують, що шоколад позитивно впливає на серцевий м'яз.

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здоров'я Кулінарні поради Дієти та фітнес Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Оксана Скиталінська Оксана Скіталінська
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Поради лікаря диета дієтолог старіння
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