БАДы не подвергаются строгому контролю, как лекарственные препараты, а значит, не могут гарантировать вам безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Плюс натуральное далеко не безопасное, потому что эффекты растений до конца не изучены.

Поливитамины здоровым людям не нужны, это рекомендации всех международных сообществ по питанию. Достаточно разнообразно питаться.

Омега-3 полезны для нашего организма, но не в виде БАДа, 2 порции жирной рыбы в неделю обеспечат вас достаточным количеством Омега. А вот льняное масло содержит неактивный предшественник, который только в 15% случаев консервируется в активные формы. Если вы не едите рыбу, то семечки можно добавлять к блюдам.

Также, последний мета-анализ не подтвердил пользы добавок омега-3 в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Йод и йодомарин. Для массовой профилактики рекомендовано применение йодированной соли. Нет, она не выветривается и не разрушается при тепловой обработке, так было раньше, когда был йодид калия, сейчас йодат. В групповой и индивидуальной профилактике (дети, беременные) добавки йода могут быть рекомендованы врачом.

Витамин Д. Скрининг всем подряд на витамин Д не нужен, нет такой рекомендации. Он необходим в группах риска (пожилой возраст, ИМТ более 30 и др). Остальным лицам для профилактики в возрасте от 18 до 50 лет: 600-800 МЕ. Хотя есть рекомендация, что для поддержания уровня в пределах нормы рекомендуется не менее 1500-2000 МЕ. Но не по 5000, как некоторые пьют. Лечебную дозу назначает врач.

Остальные БАДы вроде маки перуанской, куркумина, экстракта волос Африканской девственницы НЕ доказали свою эффективность в крупных рандомизированных исследованиях и НЕ могут быть рекомендованы.

Кстати, л-тирозином, йодомарином, янтарными бусами АИТ не лечат. Мы вообще не лечим АИТ, мы лечим гипотиреоз, на титр антител мы повлиять не можем, увы.

Грамотное лечение вам назначит врач, все что вы можете сделать со своей стороны это вести здоровый образ жизни.