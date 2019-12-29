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Скільки можна зберігати олів'є, "шубу" і холодець: названі терміни

1.3т
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Салат олів'є – одна з новорічних страв, яка найшвидше псується. У заправленому вигляді він може зберігатися не більше 4 годин.

Про терміни та умови зберігання популярних салатів і закусок перед Новим роком розповіла мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська в ефірі ObozTV.

За її словами, заправляти олів'є та інші салати – сметаною, майонезом, соусом – потрібно безпосередньо перед подачею на стіл.

"Салат олів'є в заправленому вигляді зберігається 4 години. Не більше! Без заправки він може стояти 40 годин. Тільки не додавайте туди огірки, не додавайте цибулю, і не додавайте майонез. Все це – окремо", – попередила науковий фахівець.

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Вольська порадила заправляти кількість салату, виходячи з кількості гостей на святі.

"Залишаться якісь дві-три ложки – краще викинути. А з ранку ви берете свій улюблений тазик з незаправленим олів'є, додаєте огірки, заправку – і у вас перший сніданок нового року", – зазначила вона.

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Бактеріолог перерахувала допустимі терміни зберігання найбільш популярних новорічних закусок і салатів:

  • олів'є в заправленому вигляді – 4 години;

  • салат "шуба" – 24 години, оскільки потрібен час на просочення;

  • салат з крабовими паличками – 24 години в заправленому вигляді, 48 годин без заправки;

  • фаршировані яйця – 2-3 доби, але тільки за умови, якщо яйця були зварені круто не менше 15 хвилин і розібрані чистими руками;

  • холодець – для закладів громадського харчування встановлена норма в 24 години, але холодець домашнього приготування може зберігатися 3-4 дні.

"До речі, холодець можна заморожувати. 1-2 місяці він в замороженому вигляді зберігається в морозилці. І якщо ви вже не хочете холодець – це відмінна основа для супу, борщу. Просто переливає його в каструльку, коли він розморозився, і на його основі готуєте якусь першу страву", – поділилася Вольська.

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russianinsight.com

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Поради лікарів Новий рік живлення Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новорічні страви
Особа
Оксана Вольська
Теги
Новий Рік-2020 продукти їжа харчування
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