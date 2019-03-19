Пришла весна, а с ней и весенний авитаминоз. Хочется поддержать свой иммунитет обилием весенних фруктов, овощей и зелени. Но все ли они полезны и на чем лучше остановить свой выбор?

Начнем с зелени.

Уже можно спокойно налегать на листья салата, укроп, петрушку, кинзу, черемшу и зеленый лук. Они богаты так необходимыми весной иммунитету витаминами С, А, В2, РР и разными аминокислотами. Обратите внимание и на корень сельдерея. Содержащиеся в нем калий, фосфор и медь укрепляют костную и мышечную ткани, нормализуют обменные процессы, являются профилактикой анемии, которая проявляется в виде хронической усталости и подавленном настроении после зимы.

Из фруктов прицельное внимание на цитрусовых. Апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны помимо витамина С снабжают организм фолиевой кислотой – спасателя от сезонных депрессий. Плюс эфирные масла повышают работоспособность и заряжают бодростью.

Хороши и бананы. Благодаря богатому составу они улучшают пищеварение, очищают организм от шлаков. Содержащийся в бананах триптофан стимулирует выработку серотонина, который создает ощущение эйфории, а витамин Е борется со свободными радикалами и восстанавливает поврежденные клетки.

От яблок и груш в плане пользы весной толку мало. Но если все-таки хочется полакомиться, снимайте кожуру перед употреблением. Ведь большинство из них в это время года напичканы нитратами.

Что касается овощей, здесь все просто: морковь, капуста, свекла по-прежнему рулят. Все лучше кушать в свежем виде, а капусту еще и в квашеном. Процесс ферментации приумножает количество витамина С, делая квашеную капусту лидером по его содержанию. Свекла – источник фосфора, меди, фолиевой кислоты и витамина В9, который способен предотвращать сердечные заболевания. Ну а морковь лидирует по содержанию витамина А (бета-каротина), сохраняя наше зрение и иммунитет весной.

Если найдете свежую тыкву – обязательно используйте и ее в своем рационе. Этот овощ сохраняет максимальное количество полезных витаминов и минералов вплоть до поздней весны. А список их впечатляет: витамины А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т. Минералы: фтор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод.

Настоящий сезон фруктов, ягод и овощей еще впереди, но согласитесь сейчас тоже есть чем побаловать свой иммунитет.

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