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/ Блоги - Здорове харчування

Ольга Фоміна
Ольга Фоміна
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Топ самых вкусных овощей осени: перечень и в чем польза

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Самые полезные овощи - сезонные. Так давайте разберемся, что кушать в сентябре.

Конечно, начало осени – это всегда томатный бум. Помидоры красные, розовые, оранжевые всех цветов и размеров, каждый выберет на свой вкус. Не встречала еще человека, который бы не любил помидоры. И это правильно. Ведь помидоры содержат ряд полезнейших минералов и витаминов. А антиоксиданты в составе делают их незаменимыми в рационе здорового питания.

Улучшают пищеварение, нормализуют обмен веществ, укрепляют сердечно-сосудистую систему, являются профилактикой раковых заболеваний, повышают настроение.

Сочные и мясистые болгарские перцы – еще один подарок сентября. Богаты витамином С, А, кальцием и магнием.

Чистят сосуды от холестериновых бляшек, повышают аппетит, запускают процессы пищеварения, улучшают состояние кожи, волос и ногтей, снижают риск возникновения болезни Альцгеймера.

Картофель, столь привычный в нашем рационе, на самом деле очень полезный продукт: богат калием и натрием, витамином С и аминокислотами.

Благодаря своему минеральному составу картофель рекомендуется кушать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А также для улучшения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стимулирования работы мозга, нормализации обмена веществ и повышения настроения.

Овощи

Овощи

Ivona

Баклажаны. Молодые плоды имеют нежную мякоть и кожуру без горечи. Перезрелые же баклажаны горчат и содержат ядовитый соланин, который может вызвать пищевое отравление.

Так что ловите момент. Кушайте богатые витаминами и микроэлементами баклажаны для улучшения работы сердечно-сосудистой и нервной системы, а также для повышения иммунитета.

Хороша и капуста. Она богата клетчаткой, витаминами, минералами.

Цветная капуста укрепляет стенки сосудов, выводит холестерин из организма, улучшает пищеварение и работу сердца, служит для профилактики онкологии.

Брокколи улучшает работу сердечно-сосудистой системы, желчного пузыря и печени, нормализует уровень сахара в крови, укрепляет нервную систему.

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Белокочанная капуста нормализует работу ЖКТ, выводит лишнюю жидкость из организма, улучшает кровообращение и обмен веществ.

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Автор
Ольга Фоміна Ольга Фоміна
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
харчування диета Фітнес здоров'я
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