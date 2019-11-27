Обійдетеся без ліків: лікар розповіла, як приготувати корисні зимові страви

У холодну пору організм витрачає вітаміни і корисні речовини зі швидкістю світла.

Ще б пак, адже його невпинно піддають випробуванням перепади температур, а також невгамовні бактерії і віруси і т.д.

Щоб не допускати вітамінного дефіциту і не давати організму послаблюватися, потрібно подбати про його регулярне підживлення. Як це зробити правильно за допомогою харчування і без участі аптечних полівітамінних комплексів, підказала MedOboz фітотерапевт Олена Світко.

Експерт рекомендує взяти на озброєння кілька смачних і корисних рецептів.

Як приготувати вітамінну бомбу Родовід

Зимовий смузі

Яскравий і смачний смузі можна приготувати не тільки влітку. Для зимового міксу візьміть по одному банану і ківі, чверть лимона, 10 штук дрібної кураги, по 5 штучок інжиру і фініків без кісточки і десертну ложку улюбленого рослинного масла (краще лляного або оливкової – вони не мають свого яскравого смаку і не зіпсують смак коктейлю).

Отже, сухофрукти потрібно попередньо ретельно промити і залишити на пару годин залитими водою (щоб вони розм'якли і набрякли). Потім відправте всі перераховані вище інгредієнти блендер і збивайте до отримання однорідної маси.

Такий мікс варто вживати замість перекусу або на вечерю, оскільки він виходить досить ситним.

Рожева гострота

Цей вітамінний салат можна їсти як самостійно (якщо ви любите гостре), а можна і використовувати в якості приправи до м'яса або бутербродної маси.

Щоб приготувати це універсальне блюдо, заздалегідь підготуйте відварений буряк, перетертий корінь хрону (чайну або десертну ложку – в залежності від вашого уподобання до гострого), а також столову ложку жирної сметани, відварений яєчний жовток, улюблене рослинне масло і сіль.

Подрібніть буряк на дрібній тертці і заправте його іншими інгредієнтами, перемішавши до однорідної маси.

Фруктово-овочеве асорті

У цьому корисному салаті зібрані, здавалося б, непоєднувані продукти. Але насправді блюдо виходить дуже смачним і напевно стане одним з найпопулярніших на вашому столі.

Щоб приготувати цей незвичайний мікс, візьміть чверть невеликого плоду білокачанної капусти, по одному плоду яблука, апельсина, моркви, авокадо і солодкої цибулі, а також сіль, перець і рослинне масло.

Отже, капусту дрібно наріжте, моркву натріть на дрібній тертці, інші плоди наріжте невеликими кубиками або соломкою. Відправте все в салатницю, додайте спеції за смаком, заправте маслом, перемішайте і залиште настоятися на 15 хвилин.

Корисні цукерки

А це блюдо цілком підійде на десерт або замінить полуденка.

Щоб приготувати вітамінні домашні цукерки, візьміть по п'ять штучок кураги, чорносливу, інжиру і фініків без кісточки, стакан улюблених горіхів (смачно виходить з міксу кешью і мигдалю), 20 г кунжуту і 2 столові ложки меду.

Як і в попередньому рецепті вимийте і замочіть на пару годин сухофрукти, потім дрібно їх наріжте. Також подрібніть горіхи. Гарненько перемішайте всі перераховані інгредієнти, з отриманого міксу сформуйте невеликі батончики, кожен загорніть в харчову плівку і відправте в холодильник застигати.

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