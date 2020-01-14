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Їжте щодня: лікарка розповіла про користь часнику

1.4т
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Всі ми чули про неповторну користь часнику, при цьому мало хто вживає його в їжу щодня. Всьому виною його гострий смак і специфічний довгограючий аромат.

Сімейний лікар Наталія Деменко рекомендує читачам MedOboz переглянути своє ставлення до часнику і включити його в список обов'язкових щоденних продуктів. За її словами, всього один-два зубчики цього унікального продукту здатні створити чудеса зі здоров'ям.

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Часник рятує від багатьох хвороб

Часник рятує від багатьох хвороб

АиФ

Допомагає протистояти інфекціям

Взимку часник повноцінно замінює противірусні препарати і полівітамінні комплекси, зміцнюючи імунітет і допомагаючи організму боротися з атакуючими його джерелами різних інфекцій.

Справа в тому, що в ньому міститься унікальний набір вітамінів, ефірних масел і амінокислот, а також особлива речовина алліцин, яка нещадно вбиває бактерії і спори грибків.

Нормалізує тиск

Також корисним буде часник тим, хто страждає від гіпертонії. За рахунок свого складу часник сприяє розширенню судин і нормалізує густоту крові, завдяки чому тиск приходить в норму.

Очищає судини

Часник принесе користь і людям, які мають схильність до патологій кровоносної системи. Так, він зміцнює стінки судин, нормалізує кровообіг і допомагає позбутися від "поганого" холестерину. Тому регулярне вживання часнику знижує ризик інсультів, тромбозу та інших небезпечних станів.

Допомога діабетикам

Не варто ігнорувати вживання часнику пацієнтам з цукровим діабетом. Цей продукт сприяє зниженню рівня цукру в крові і сповільнює процес розщеплення інсуліну в печінці.

А завдяки своїм кардіопротектуючим властивостям він ще й захищає від атеросклерозу і серцевої недостатності, ризик яких особливо підвищується при цукровому діабеті.

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Запобігає раку

Часнику приписують здатність і запобігати розвитку раку. У цьому овочі міститься сіра, селен та інші компоненти, які нейтралізують дію вільних радикалів і знищують небезпечні онкоклітини.

Деякі дослідження показали, що при регулярному вживанні часнику ризик розвитку раку зменшується на 20%.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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