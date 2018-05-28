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Ніяких гамбургерів: з'ясувалися продукти, що викликають рак

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Між шкідливою їжею та онкологічними захворюваннями існує прямий зв'язок. Тому важливо обмежити споживання жирного, фастфуду, напівфабрикатів, червоного м'яса та цукру.

До такого висновку прийшли фахівці Всесвітнього фонду досліджень раку, опублікувавши результати своєї роботи на офіційній сторінці установи в мережі.

"Є переконливі докази того, що раціон, у який входить значна кількість "фаст-фудів" й інших оброблених харчових продуктів із високим вмістом жиру, крохмалю або цукрів (так звана дієта західного типу) є причиною надмірної ваги. Підвищена жирова маса є причиною багатьох видів раку", - сказано в доповіді вчених.

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"Фаст-фуд" - це легкодоступні напівфабрикати, яким властива тенденція споживатися часто й у великих кількостях", - попереджають вони.

Ожиріння, стверджують дослідники, сприяє розвитку 12 типів онкології, а саме раку печінки, яєчників, передміхурової залози, шлунка, порожнини рота і глотки, кишечника, молочної залози, жовчного міхура, нирок, стравоходу, підшлункової залози та матки.

Учені представили ряд рекомендацій, що дозволяють уникнути підвищеного ризику розвитку злоякісних пухлин.

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Крім фізичної активності, потрібно дотримуватися дієти зі значним вмістом овочів, фруктів, цільнозернових і бобових продуктів. Також важливо відмовитися від алкоголю й харчових добавок.

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Об'єкти
харчуванняракздоров'я
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