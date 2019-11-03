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/ Здорове харчування

"Ніяких бутербродів!" Дієтологиня розкрила секрет ідеального сніданку

1.5т Читати матеріал російською

Відома дієтологиня Вікторія Кляуз вважає, що в питанні вибору ідеального сніданку не існує єдиного шаблону. Адже всі ми різні, зі своїм режимом і робочим графіком.

Однак є продукти, вживати які вранці не бажано. Порадами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

Як не дивно, але, за словами експертки, не принесуть користі солодкі йогурти, каші швидкого приготування і навіть мюслі. Глазуровані сирки, печиво і кава — теж під забороною. А ось про бутерброди з ковбасою або варені сосиски не може бути й мови.

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Дієтологиня розкрила секрет ідеального сніданку

Дієтологиня розкрила секрет ідеального сніданку

vesti.dp.ua

Дієтологиня зазначила, що з'їденого повинно вистачити приблизно на 4-5 годин.

А якщо вже через годину після сніданку вам знову хочеться їсти, то це й означає, що настав час переглянути своє меню.

"Тому вранці варто комбінувати корисні жири, довгі вуглеводи, білкові компоненти. Не забувайте включати сезонні овочі", — порадила Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Вікторія Кляуз дала декілька важливих практичних порад щодо правильного харчування. Вона розповіла, скільки фруктів потрібно їсти і який хліб вибирати.

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Теми
здоров'я Дієти та фітнес
Теги
диета харчування дієтолог
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