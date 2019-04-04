Нічний перекус загрожує раком: з'ясувалося, як правильно їсти, щоб схуднути

Для того, щоб схуднути, не завжди слід урізати кількість калорій. Не менш важливо стежити за часом прийому їжі, її якістю і розміром порцій.

До такого висновку вчених привела низка досліджень. Також з'ясувалося, що вживана нами їжа прямо впливає не тільки на стан нашого фізичного здоров'я, а й на гормони, передає "РИА Новости".

Чіткий графік харчування

Учені з університету Алабами у Бірмінгемі пропонують орієнтуватися на циркадні ритми.

"Відповідно до гіпотези дослідників, ранній сніданок дозволяє значно зменшити стрес, який досягає максимуму, судячи з рівня відповідного гормону кортизолу, о восьмій годині ранку. Серотонін, який відповідає за гарний настрій, і адреналін підвищуються з 12 години дня, а обмінні процеси в організмі у цей час прискорюються. У людини виникає сильне почуття голоду, тому опівдні — найбільш відповідний час для обіду", — йдеться в їх дослідженні.

Нічний перекус загрожує раком

Згідно експериментам фахівців Глобального інституту здоров'я в Барселоні, звичка підкріпитися перед відходом до сну підвищує ризик розвитку раку грудей і простати, що пов'язують з активністю різних гормонів, так як пізні прийоми їжі збивають ці ритми і згодом здатні викликати рак.

Крім того, пізня вечеря негативно позначається на мозку, стверджую генетики з Університету Каліфорнії, так як це може викликати збій у виробленні деяких білків — в тому числі тих, які відповідають за пам'ять і навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що пиво допомагає в боротьбі із зайвою вагою, підвищеним кров'яним тиском і діабетом.

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