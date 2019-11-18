Нічний голод: лікар дав поради для покорення апетиту

Періодичним бажанням підкріпитися в ліжку грішив кожен. Але трапляється, що напади нічного голоду накочуються практично щоночі, не даючи заснути.

Такі примхи стають справжньою проблемою, адже позначаються не тільки на фігурі, але й на зовнішності загалом, якості сну й стану нервової системи відповідно.

Дієтолог Олександр Ворошилов поділився з MedOboz декількома секретами, які допоможуть ліквідувати напади голоду і позбутися звички ходити до холодильника по ночах.

Напади нічного голоду знайомі кожному Inmyroom

На вечерю менше прянощів і солі

Щоб зменшити ймовірність голодних нападів вночі, в жодному разі не пропускайте вечерю. Намагайтеся їсти за 2-3 години до сну. Водночас вибирайте страви, приготовані з мінімальною кількістю прянощів, спецій і солі – всі ці покращувачі смаку стимулюють вироблення шлункового соку і підсилюють апетит під час самої трапези, а також можуть викликати почуття голоду навіть через кілька годин після їжі.

Хочете їсти – чистіть зуби

Йдіть чистити зуби прямо перед сном (а також якщо ви раптом прокинулися вночі з бажанням перекусити), використовуючи при цьому м'ятну зубну пасту. Вона тимчасово "вимкне" рецептори в роті, що відповідають за сприйняття смаків, тому апетит відступить щонайменше на годину, а у вас буде шанс міцно заснути.

До того ж, спрацює ще й внутрішня установка: "Зуби чистять після їди". Тож після нічної гігієни рота мозкові центри, відповідальні за передачу сигналів про голод, тимчасово будуть обмануті.

Тримайте воду біля ліжка

В разі позапланового нападу голоду, випийте склянку води (заздалегідь поставте поруч з ліжком, щоб не йти за нею на кухню). Вода допоможе злегка заповнити шлунок, створивши відчуття псевдоситості. Ба більше, нічний голод можна легко переплутати зі звичайною спрагою, тому втамувавши її, потяг до холодильника зникне.

Тисніть на живіт

Коли "все бурлить" і "смокче під ложечкою", час приступити до фізичних методів приборкання голоду. Адже такий стан є ознакою того, що шлунок почав активно виробляти травні речовини, які й провокують нездужання. Нейтралізувати їх допоможе нехитрий прийом.

Так, встаньте рівно, розправте плечі. Долоні розмістіть на животі одну на іншій. На вдиху сильно втягніть живіт, підштовхуючи його руками, затримайте дихання на кілька секунд. Потім видихніть і розслабтеся. Повторіть все 10 разів.

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