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/ Здорове харчування

"Нездорове харчування": дієтолог попередила про шкоду популярного "зимового" продукту

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Консервовані овочі, особливо популярні в зимовий сезон, містять надлишок солі, але при цьому втрачають вітаміни.

Про це пише в своєму Telegram-каналі лікарка-дієтолог Вікторія Кляуз. Лікарка зазначила, що ставиться до консервованих овочів "неоднозначно", і запропонувала альтернативу.

"Овочі, просолені, проварені вже не містять вітаміни або потрібну кількість клітковини. А от солі в них досить багато. Тому, якщо у вашому раціоні 80% овочів – це консервація, то ви не на здоровому харчуванні", – попередила вона.

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За словами дієтолога, заморожені овочі – непогана альтернатива консервованим, хоча в момент приготування кількість клітковини і вітамінів у них знижується.

"І сезонні овочі – салати з сирого буряка, дайкона, гарбуза, моркви, капусти, заправлені олією (оливкова, лляна, гарбузова) за своєю цінністю набагато краще за консервовані", – додала Кляуз.

"Нездорове харчування": дієтолог попередила про шкоду популярного "зимового" продукту

podrobnosti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що часте вживання бургерів значно підвищує ризик виникнення астми.

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Теми
живлення Дієти та фітнес
Місце
Україна
Теги
диета харчування
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