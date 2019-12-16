"Нездорове харчування": дієтолог попередила про шкоду популярного "зимового" продукту

Консервовані овочі, особливо популярні в зимовий сезон, містять надлишок солі, але при цьому втрачають вітаміни.

Про це пише в своєму Telegram-каналі лікарка-дієтолог Вікторія Кляуз. Лікарка зазначила, що ставиться до консервованих овочів "неоднозначно", і запропонувала альтернативу.

"Овочі, просолені, проварені вже не містять вітаміни або потрібну кількість клітковини. А от солі в них досить багато. Тому, якщо у вашому раціоні 80% овочів – це консервація, то ви не на здоровому харчуванні", – попередила вона.

За словами дієтолога, заморожені овочі – непогана альтернатива консервованим, хоча в момент приготування кількість клітковини і вітамінів у них знижується.

"І сезонні овочі – салати з сирого буряка, дайкона, гарбуза, моркви, капусти, заправлені олією (оливкова, лляна, гарбузова) за своєю цінністю набагато краще за консервовані", – додала Кляуз.

podrobnosti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що часте вживання бургерів значно підвищує ризик виникнення астми.

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