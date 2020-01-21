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/ Здорове харчування

Несезонні овочі: чи безпечно їх купувати

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Зиму заведено вважати “бідним” сезоном на овочі та фрукти. Картопля, буряк, морква, капуста, цибуля – здебільшого це все овочеве розмаїття, яке з’являється на українських столах взимку. Ми побоюємося “нітратних” помідорів, з недовірою дивимося на “завезені” огірки та обходимо 10-ю дорогою “ГМОшні” яблука.

Натомість мільйонні прибутки від продажів біологічно-активних добавок демонструють високу толерантність до синтетичних вітамінів у будь-який сезон. Продажі БАДів зростають щороку по всьому світу. Для розуміння ситуації: у 2018 році цей ринок становив майже 124 млрд доларів, а у 2023 році він складе понад 205 млрд доларів. Але варто наголошувати на цьому постійно: для здорових людей, найбільш ефективне джерело вітамінів – це збалансоване харчування, а не вітаміни чи добавки з аптеки.

Навіть взимку не має наукових підстав, щоб обмежуватися лише сезонними овочами та фруктами. Дуже просто про зимовий раціон здорової людини читайте тут.

Це правда, що в овочах та фруктах, які вирощували не в сезон, більше нітратів. Але це ще не робить салат з помідорів та огірків взимку небезпечним. Рівень і шкода від нітратів і в зимових огірках, і в ранніх кавунах, перебільшені.

Щоб отримати дійсно шкідливі концентрації нітратів, огірки треба їсти в надзвичайно великій кількості, або з’їсти 2 кілограми шпинату, наприклад. Вживайте різноманітні овочі та фрукти, але помірно. Бідний раціон набагато більш шкідливий для здоров’я, ніж яблуко з супермаркету. Тільки не забувайте ретельно мити всі овочі, фрукти й зелень вдома.

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Несезонні овочі: чи безпечно їх купувати

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Також міфом є те, що сучасні овочі й фрукти “вже не ті”. Можливо, цей міф вигідний виробникам синтетичних вітамінів, але зовсім не нашому з вами здоров’ю! Так, сорти яблук, бананів, помідорів – будь-чого – змінюються з роками. Наші бабусі й дідусі кажуть правду, коли згадують, як в дитинстві їли інші помідори за смаком. Бо тоді були інші сорти та інша смакова гамма. Але ця зміна є природна та не впливає на кількість корисних складових у рослинах.

Смак змінюється – загальний стан рослин залишається приблизно однаковим. А чи буде користь з тої капусти, яку ви з’їсте, впливає більше не сорт, а умови вирощування, ґрунт та умови зберігання. Якщо фермер дбає про ґрунт, доповнює склад гумусового шару, мікроелементний склад тощо, то з вирощеними рослинами теж все буде гаразд. Але, якщо ви принесете капусту додому і триматимете місяць в холодильнику, то вона втратить близько половини вітаміну С. Тож намагайтеся споживати продукти свіжими.

До речі, вживання овочів й фруктів сирими, зовсім не гарантує, що так краще засвояться всі вітаміни. Деякі речовини краще засвоюються в сирому помідорі, деякі у вареному. І так з усім. Харчуйтеся різноманітно та не обмежуйте себе в раціоні навіть взимку. Тим більше, що саме в цей час так хочеться попоїсти.

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Автор
Уляна Супрун Уляна Супрун
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
харчування
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